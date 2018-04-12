Emeklilerin bisikletle Türkiye turu

İzmir'den 23 gün önce bisikletle yola çıkan iki emekli arkadaş, Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde mola verdi.

Emekli asker İrfan Özden (56) ve emekli esnaf Mustafa Sayan (54), uzun yıllar çalışıp emekli olduktan sonra şehrin gürültüsünden ve monotonluğundan kurtulmak için bisikletle Türkiye turu yapmaya karar verdi.

Türkiye'nin güzelliklerini görmek için İzmir'den yola çıkan Özden ve Sayan, bin 400 kilometre pedal çevirerek Hanönü ilçesine ulaştı.

İrfan Özden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce 2 kez bisikletle Türkiye turu yaptığını belirtti.

Doğa sevgisi ve Türkiye'nin güzel bölgelerini görmek amacıyla arkadaşı Mustafa Sayan ile 23 gün önce İzmir'den yeni bir tura başladığını anlatan Özden, Ankara üzerinden Sinop'a oradan da Kastamonu'ya geldiklerini söyledi.

Özden, bisikletle seyahat ederken kendisini daha özgür hissettiğini ifade ederek, "Şehirdeki tekdüze yaşamdan sıkılıp farklı bir şeyler yapmanın hayalini kurardık. Hayallerimizi gerçeğe dönüştürmek için bisiklet turlarına başladık. Kastamonu'da yapılan İstiklal Yolu yürüyüşlerine de katılıyoruz. Amacımız hem spor yapmak hem de doğayla baş başa kalıp ülkemizin gezilecek yerlerini gezmek." diye konuştu.

Özden, Kastamonu, Eskişehir, Antalya, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerini gezerek turlarını tamamlayacaklarını kaydetti.