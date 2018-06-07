Emeklilerin erken aylık alacağı tarihler belirlendi

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden tahsis numarasının son rakamı 5, 7 ve 9 olanlara 11 Haziran; 1, 3 ve 8 olanlara 12 Haziran; 0, 2, 4 ve 6 olanlara ise 13 Haziran'da aylık ödenmesi yapılacak.
SGK'den yapılan yazılı açıklamada, Ramazan Bayramı'nın 15-17 Haziran'a denk gelmesi dolayısıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylık ödemesinin öne çekildiği anımsatıldı.
Açıklamada, tahsis numarasının son rakamı 5, 7 ve 9 olanlara 11 Haziran; 1, 3 ve 8 olanlara 12 Haziran; 0, 2, 4 ve 6 olanlara ise 13 Haziran'da ödeme yapılacağı bildirildi.
Öte yandan bugün bazı basın yayın organlarında emeklilerin bayram ikramiyelerine ilişkin, "emeklileri aldatmaya" yönelik haberlerin yer aldığı belirtilen açıklamada, "Kesinlikle gerçeği yansıtmayan bu haberler, emeklilerimizin bayram ikramiyesi sevincini gölgeleyemeyecektir. Bugün Bağ-Kur ve Emekli Sandığı, yarın da SSK emeklilerimize yapılacak bayram ikramiyesi ödemelerinin hayırlı olmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
- Dosya başına bin lira bayram ikramiyesi
Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemelerinin dosya başına bin lira olarak yapılacağı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ayrıca vefat eden sigortalılarımızdan dolayı gelir ve/veya aylık almakta olan hak sahiplerine hisseleri oranında, iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara ise gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödemesi yapılmaktadır."
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