Emekliye ayrılan vali böyle veda etti

Kırşehir Valisi olarak 3.5 yıl görev yaptıktan sonra kısa süre önce emekliye ayrılan Necati Şentürk için Valilik Konağı önünde uğurlama töreni düzenlendi. Törende kendisini uğurlamaya gelen kalabalığa hitap eden Şentürk, görev yaptığı süre boyunca Kırşehir'e faydalı işler yapma gayretinde olduğunu söyledi.

Şentürk, 41 yıl hizmet ettiği görevini tamamlayarak emekliye ayrıldığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Kolay değil arkadaşlar, 41 yıl birçok kademede görev yaptım. Edirne'den Hakkâri'ye kadar her yerde görev yapmışsınız, terörle çok ciddi mücadele etmişsiniz ve Siirtt'e yaptığımız terörle mücadele de Genelkurmay’da paşalara ders olarak anlatılmış. Böyle mücadeleler vermişiz sonra 11 yıl valilik yapmışız, Siirt Valiliği, Yozgat Valiliği ve Kırşehir Valiliği. Ama çok bahtiyarım ki meslek hayatımı Kırşehir'de sonlandırdım. Çünkü Kırşehir'deki gönül dostlarım çok farklı, Kırşehir halkı çok vefalı, herkes beni unutur ama Kırşehir halkı beni asla unutmaz. Kırşehir bizi seviyor, biz de Kırşehir'i seviyoruz. Dolayısıyla Kırşehir'le olan gönül bağımızı, gönül köprümüzü hiç bozmayız, ikrarımızdan da dönmeyiz hiçbir şekilde. Mahkeme kadıya mülk değil, her şeyin sonu var, ben devlet şahıslarına kaim değil, devleti ebed müddet diyoruz. Ama kıyamete kadar tabi ebed müddet değil tabii kıyamete kadar devletlerin ömrü var ve Türkiye Cumhuriyeti devleti ömrünü inşallah kıyamete kadar devam edecek.''