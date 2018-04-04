HABER

Emekliye ayrılan vali, Kırşehir’e veda etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 15:06 | Son Güncelleme

KIRŞEHİR Valiliği görevini yürütürken geçen günlerde emekliye ayrılan Necati Şentürk, düzenlenen uğurlama törenin ardından kentten ayrıldı.

Emekliye ayrılan vali, Kırşehir’e veda etti

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA)- KIRŞEHİR Valiliği görevini yürütürken geçen günlerde emekliye ayrılan Necati Şentürk, düzenlenen uğurlama törenin ardından kentten ayrıldı.
​Kırşehir Valisi olarak 3,5 yıl görev yaptıktan sonra kısa süre önce emekliye ayrılan Necati Şentürk için Valilik Konağı önünde uğurlama töreni düzenlendi. Törende kendisini uğurlamaya gelen kalabalığa hitap eden Şentürk, görev yaptığı süre boyunca Kırşehir’e faydalı işler yapma gayretinde olduğunu söyledi. Şentürk, 41 yıl hizmet ettiği görevini tamamlayarak emekliye ayrıldığını ifade ederek şöyle konuştu:"Kolay değil arkadaşlar, 41 yıl bir çok kademede görev yaptım. Edirne’den Hakkari’ye kadar her yerde görev yapmışsınız, terörle çok ciddi mücadele etmişsiniz ve Siirt’te yaptığımız terörle mücadele de Genelkurmay'da paşalara ders olarak anlatılmış. Böyle mücadeleler vermişiz sonra 11 yıl valilik yapmışız, Siirt Valiliği, Yozgat Valiliği ve Kırşehir Valiliği. Ama, çok bahtiyarım ki meslek hayatımı Kırşehir’de sonlandırdım. Çünkü Kırşehir’deki gönül dostlarım çok farklı, Kırşehir halkı çok vefalı, herkes beni unutur ama, Kırşehir halkı beni asla unutmaz. Kırşehir bizi seviyor, biz de Kırşehir’i seviyoruz. Dolayısıyla Kırşehir’le olan gönül bağımızı, gönül köprümüzü hiç bozmayız, ikrarımızdan da dönmeyiz hiçbir şekilde. Mahkeme kadıya mülk değil, her şeyin sonu var ben devlet şahıslarına kaim değil, devleti ebed müddet diyoruz. Ama kıyamete kadar tabi ebed müddet değil tabi kıyamete kadar devletlerin ömrü var ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ömrünü inşallah kıyamete kadar devam edecek.”
Kendisinden sonra gelecek genç arkadaşların da inandığını belirten Vali Şentürk Kırşehir&e hep beraber güzel hizmetler sunduklarını söyledi.
18 Mart Çanakkale Şehitleri’ni Anma Günü öncesi Kırşehir’den bin 200 öğrenciyi Çanakkale’ye uğurlarken Valilik balkonunda elinde zülfikar kılıcıyla yaptığı konuşmasının eleştirilmesini de değerlendiren Vali Şentürk, sözlerini şöyle noktaladı:
“Pazara kadar dostluklar derler, hiç kabul etmem. Ne mezarı, kim söylüyor, mahşerde de devam edecek. Dostluklar mahşerde lazım. Burada kimi dostluklar geçici esas dostluk orada, dostluklar ve şahitlikler orada, arkadaşlıklar orada, kardaşlıklar orada, burası hikaye. Mezara kadar devam. Vefasızların şeyidir mezara kadar vefalıların işi daha ileriye kadar gider. Ama son hadiselerde biliyorsunuz Allah biliyor kalbimi ki, ne yaptımsa yüce İslam dini adına yaptım. Yani o kılıcı da çekmek İslam dini adınaydı. Orada tabi Ya Allah Ya Bismillah Allahu Ekber demek içindi. Yoksa sadece kılıç sallamak benim için sorun değil. Ama kılıcın sesini de nerelerden geldiğini de gördünüz. Benim konuştuklarımın 5 fazlasını da Sayın Cumhurbaşkanı konuştu. Benden hemen bir gün sonra dikkat edin. Yani ben ne dedim Kudüs dedim, Sayın Cumhurbaşkanı daha fazlasını söyledi. Ne diyordu sen zalimsin diyordu, sen korkaksın aynen böyle söylüyordu.”
İl protokolü, daire müdürleri, Valilik personeli ve basın mensupları ile helalleşen Şenturk, törenin ardından ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

Emekliye ayrılan vali, Kırşehir’e veda ettiEmekliye ayrılan vali, Kırşehir’e veda ettiEmekliye ayrılan vali, Kırşehir’e veda ettiEmekliye ayrılan vali, Kırşehir’e veda etti

İngiliz vekiller YPG'ye dayanışma sözü verdi!İngiliz vekiller YPG'ye dayanışma sözü verdi!
Ankara'dan bomba kulis!Ankara'dan bomba kulis!
Mehmet Şanlı'yı sokakta dövmüşler!Mehmet Şanlı'yı sokakta dövmüşler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Yetim aylıkları artık kesilmeyecek! İşte detaylar

Yetim aylıkları artık kesilmeyecek! İşte detaylar

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

İlginizi Çekebilir

Çİftlik Bank soruşturmasında yeni gelişme! Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı

Çİftlik Bank soruşturmasında yeni gelişme! Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı

Diyarbakır'da hain saldırı: 1 şehit, 4 yaralı

Diyarbakır'da hain saldırı: 1 şehit, 4 yaralı

Ankara'da tarihi gün! Akkuyu Nükleer Santrali'nin temeli atıldı

Ankara'da tarihi gün! Akkuyu Nükleer Santrali'nin temeli atıldı

Herkes onu konuştu! AK Parti'den ihracı istendi

Herkes onu konuştu! AK Parti'den ihracı istendi

Fatih Altaylı yazdı: Saray'a çıkıp o Bakan'ı şikayet ettiler

Fatih Altaylı yazdı: Saray'a çıkıp o Bakan'ı şikayet ettiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Üçlü zirveden ilk sonuç... Açıklama bekleniyor!

Üçlü zirveden ilk sonuç... Açıklama bekleniyor!

İngilizce öğretmeninden öğrenciye ahlâksız teklif!

İngilizce öğretmeninden öğrenciye ahlâksız teklif!

Kritik zirve için çarpıcı yorum: Tarihte ilk kez Türkiye dostumuz oldu!

Kritik zirve için çarpıcı yorum: Tarihte ilk kez Türkiye dostumuz oldu!

Tosun'un ağabeyi ortaya çıktı! İşte Fatih Aydın'ın fotoğrafı

Tosun'un ağabeyi ortaya çıktı! İşte Fatih Aydın'ın fotoğrafı

İBB Başkanı Uysal, taksicilere seslendi: Sopayla sokakta Uber'cileri kovalamakla olmuyor

İBB Başkanı Uysal, taksicilere seslendi: Sopayla sokakta Uber'cileri kovalamakla olmuyor

Moskova'da silahlı saldırı!

Moskova'da silahlı saldırı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.