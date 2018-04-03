Emet Belediyesi’nden otizm farkındalığı

Kütahya’nın Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezini ziyaret etti.

Emet, Hisarcık ve Çavdarhisar ilçelerine hizmet veren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezini ziyaret eden Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, otistik çocuklarla sohbet edip onlara çeşitli hediyeler verdi.

Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, ’’Bugün 2 Nisan dünya otizm farkındalık günü olması dolayısıyla özel çocuklarımızı ziyaret ettik. Onlara moral vermek ve daima yanlarında olduğumuzu göstermek istedik. Emet Belediyesi olarak sadece bugünlerde değil yıl içerisinde kurduğumuz ekiplerimizle özel çocuklarımız için okulumuzla birlikte birçok çalışmalarda bulunuyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği düzenlenen sosyal ve kültürel aktivitelerde özel çocuklarımızın yer almasını sağlıyoruz. Ayrıca Belediye hizmetlerinde de özel çocuklarımızın hayatlarını kolaylaştırma adına park, bahçe, kaldırım düzenlemelerimizi yapıyoruz. Ben ilgi ve destekleri için okul sahibi yetkili müdürlerime teşekkür ediyorum “dedi.

Özel okul işletmecisi Hakkı Yavuz, dünyada her 68 çocuktan birinin otizmli doğduğunu belirterek, ”Otizmin günümüzde bilinen tek tedavisi, erken tanı ile yoğun, sürekli özel eğitimdir. Bizler Emet, Hisarcık ve Çavdarhisar ilçelerimizde hem bedensel hemde zihinsel engelli çocuklarımızı eğitim ve rehabilitasyon hizmeti veriyoruz. Bugünde 2 Nisan dünya otizm farkındalık günü olması dolayısıyla Belediye Başkanımız bizleri ziyaret ettiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Yıl içinde her türlü özel gün ve çalışmalarımızda verdikleri destekler içinde çocuklarımız adına teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)