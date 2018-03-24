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Emet’e Mobese

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 12:16 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde MOBESE sistemi kurulum çalışmalarının devam ettiği açıklandı.Vatandaşların daha güvenli ve huzurlu bir ortam içinde yaşaması amacıyla Savunma Sanayi Müsteşarlığı Aselsan tarafından canovate vitalist teknoloji işbirliği ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) projesi kapsamında yürütülen MOBESE sistemi kurma çalışmalarında sona gelindiği öğrenildi.Emet ilçesinde daha önceden yerleri tespit edilen 51 sabit 17 adet döner sistemli toplam 68 adet mobese kameralarının montajları hızla devam ediyor.Son teknoloji kameralar ile kurulan sistem için çalışmalarda son aşamaya gelindiği ve 10 gün içerisinde çalışmaların tamamlanacağı ifade edildi.

Emet’e Mobese

Kütahya’nın Emet ilçesinde MOBESE sistemi kurulum çalışmalarının devam ettiği açıklandı.
Vatandaşların daha güvenli ve huzurlu bir ortam içinde yaşaması amacıyla Savunma Sanayi Müsteşarlığı Aselsan tarafından canovate vitalist teknoloji işbirliği ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) projesi kapsamında yürütülen MOBESE sistemi kurma çalışmalarında sona gelindiği öğrenildi.
Emet ilçesinde daha önceden yerleri tespit edilen 51 sabit 17 adet döner sistemli toplam 68 adet mobese kameralarının montajları hızla devam ediyor.
Son teknoloji kameralar ile kurulan sistem için çalışmalarda son aşamaya gelindiği ve 10 gün içerisinde çalışmaların tamamlanacağı ifade edildi. Bu çalışmalar tamamlandığında Emet ilçesi, sokak ve ana caddeleri ile 7 gün 24 saat devamlı olarak izlenebilecek. (YD-EFE)

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