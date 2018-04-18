Emetliler, dünyaca ünlü çocuk ve gençlik romanları yazarı Gülten Dayıoğlu’nu bağrına bastı

Kütahya’nın Emet ilçesine özel bir ziyaret için gelen dünyaca ünlü çocuk ve gençlik romanları yazarı Gülten Dayıoğlu, Emet halkının yoğun ilgi ve sevgisi ile karşılandı.

Kütahya’lı çocuk ve gençlik romanları yazarı Gülten Dayıoğlu’nun bu güne kadar 100’e yakın romanı yayımlanmış olup, Türkiye’de olduğu kadar, çeşitli ülkelerde kitapları satılmakta ve rağbet görmekte. Türkiye’de çeşitli kitap fuarlarında, üniversitelerde söyleşi ve imza günlerine davet edilerek geniş okuyucu kitleleri ile buluşarak, kitaplarını imzalayan, bilgilerini, deneyimlerini, kendine özgü güzel üslubu ve akıcı Türkçesiyle paylaşan Gülten Dayıoğlu, bu güne kadar yurt içi ve yurt dışından çok sayıda başarı ödülü kazandı.

Tanınmış Yazar Gülten Dayıoğlu, Emet ilçesinde karşılaştığı yoğun ilgi ve sevgi selinden dolayı memnuniyetini belirterek, “Emet’e ailemle birlikte özel bir ziyaret için gelmiştik. Kimseye haber vermemiştik . Ancak sevgili öğrenciler beni ve ailemi ziyarete geldiler. Emet Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre, Kaymakam Hasan Çiçek , Belediye Başkanı Mustafa Koca ve dostlarımıza candan konukseverlikleri için ailem adına teşekkürlerimi sunuyorum’’ dedi.

Ünlü yazar Dayıoğlu, “İsmimi taşıyan ve her zaman onur duğduğum ’’Emet Gülten Dayıoğlu Okulu’’ öğrencileri ve öğretmenleri, Milli Eğitim Müdürü, Belediye Başkanı, İlçe Kaymakamı ve dostlarımızın sıcak karşılamaları ve sevgi ortamı içinde buluşmamızdan dolayı çok memnun ve mutlu oldum. Emet’te bir çok dost ve yakınlarımız var. Benim ve eşim Avukat Cevdet Dayıoğlu‘nun hakkın rahmetine kavuşmuş yakınlarımızın kabirlerini ziyaret ederek, dualarımızla onları yad ettik’’ diye konuştu. (YD-EFE)