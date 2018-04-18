HABER

Emetliler, dünyaca ünlü çocuk ve gençlik romanları yazarı Gülten Dayıoğlu’nu bağrına bastı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 12:37 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesine özel bir ziyaret için gelen dünyaca ünlü çocuk ve gençlik romanları yazarı Gülten Dayıoğlu, Emet halkının yoğun ilgi ve sevgisi ile karşılandı.Kütahya’lı çocuk ve gençlik romanları yazarı Gülten Dayıoğlu’nun bu güne kadar 100’e yakın romanı yayımlanmış olup, Türkiye’de olduğu kadar, çeşitli ülkelerde kitapları satılmakta ve rağbet görmekte.

Emetliler, dünyaca ünlü çocuk ve gençlik romanları yazarı Gülten Dayıoğlu’nu bağrına bastı

Kütahya’nın Emet ilçesine özel bir ziyaret için gelen dünyaca ünlü çocuk ve gençlik romanları yazarı Gülten Dayıoğlu, Emet halkının yoğun ilgi ve sevgisi ile karşılandı.
Kütahya’lı çocuk ve gençlik romanları yazarı Gülten Dayıoğlu’nun bu güne kadar 100’e yakın romanı yayımlanmış olup, Türkiye’de olduğu kadar, çeşitli ülkelerde kitapları satılmakta ve rağbet görmekte. Türkiye’de çeşitli kitap fuarlarında, üniversitelerde söyleşi ve imza günlerine davet edilerek geniş okuyucu kitleleri ile buluşarak, kitaplarını imzalayan, bilgilerini, deneyimlerini, kendine özgü güzel üslubu ve akıcı Türkçesiyle paylaşan Gülten Dayıoğlu, bu güne kadar yurt içi ve yurt dışından çok sayıda başarı ödülü kazandı.
Tanınmış Yazar Gülten Dayıoğlu, Emet ilçesinde karşılaştığı yoğun ilgi ve sevgi selinden dolayı memnuniyetini belirterek, “Emet’e ailemle birlikte özel bir ziyaret için gelmiştik. Kimseye haber vermemiştik . Ancak sevgili öğrenciler beni ve ailemi ziyarete geldiler. Emet Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre, Kaymakam Hasan Çiçek , Belediye Başkanı Mustafa Koca ve dostlarımıza candan konukseverlikleri için ailem adına teşekkürlerimi sunuyorum’’ dedi.
Ünlü yazar Dayıoğlu, “İsmimi taşıyan ve her zaman onur duğduğum ’’Emet Gülten Dayıoğlu Okulu’’ öğrencileri ve öğretmenleri, Milli Eğitim Müdürü, Belediye Başkanı, İlçe Kaymakamı ve dostlarımızın sıcak karşılamaları ve sevgi ortamı içinde buluşmamızdan dolayı çok memnun ve mutlu oldum. Emet’te bir çok dost ve yakınlarımız var. Benim ve eşim Avukat Cevdet Dayıoğlu‘nun hakkın rahmetine kavuşmuş yakınlarımızın kabirlerini ziyaret ederek, dualarımızla onları yad ettik’’ diye konuştu. (YD-EFE)

Emetliler, dünyaca ünlü çocuk ve gençlik romanları yazarı Gülten Dayıoğlu’nu bağrına bastı

Emetliler, dünyaca ünlü çocuk ve gençlik romanları yazarı Gülten Dayıoğlu’nu bağrına bastı

Büyük şok! Duruşmada kendini yakmaya çalıştıBüyük şok! Duruşmada kendini yakmaya çalıştı
Ankara'da deprem! İhraç edildilerAnkara'da deprem! İhraç edildiler
Akdeniz'de hareketlilik! Savaş gemileri bölgedeAkdeniz'de hareketlilik! Savaş gemileri bölgede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Trump: Papaz Brunson, Türkiye'de zulme uğruyor

Trump: Papaz Brunson, Türkiye'de zulme uğruyor

Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleri

Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleri

İsviçre'de şike depremi!

İsviçre'de şike depremi!

Son seçim anketleri erken seçim için ne diyor: Sandık için 2019 artık imkansız!

Son seçim anketleri erken seçim için ne diyor: Sandık için 2019 artık imkansız!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Silahlı saldırıya uğrayan Mutlu Kaya'nın son hali...

Silahlı saldırıya uğrayan Mutlu Kaya'nın son hali...

Canlı yayın ölümle bitti!

Canlı yayın ölümle bitti!

Elazığ'da 2 yıl önce lösemi hastalığına yakalanan vatandaş yardım bekliyor

Elazığ'da 2 yıl önce lösemi hastalığına yakalanan vatandaş yardım bekliyor

İş adamına silahlı saldırı!

İş adamına silahlı saldırı!

Akit TV sunucusu: Dekolte giyen kadın tacizcidir

Akit TV sunucusu: Dekolte giyen kadın tacizcidir

Şans Topu sonuçları 18 Nisan: Devir yok büyük ikramiye illa dağıtılacak! (MPİ canlı çekilişi)

Şans Topu sonuçları 18 Nisan: Devir yok büyük ikramiye illa dağıtılacak! (MPİ canlı çekilişi)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.