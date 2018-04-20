Emet’te 9 çiftçiye 54 düve dağıtıldı

Kütahya’nın Emet ilçesinde İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nce düzenlenen törenle ilçeye bağlı 8 köyden 9 vatandaşa 54 düve dağıtıldı.
Düve dağıtım törenine katılan Emet Kaymakam vekili Hasan Çiçek, yetiştiricilere yaptığı konuşmada, ’’Devletimizin tarım ve hayvancılığa çok ciddi destekler veriyor. Genç Çiftçi Projesi kapsamında dağıtılan düvelerin iyi bir bakımla birkaç yıl içinde sayılarının katlanarak artacağını inanıyorum, Üreticilerimize hayırlı olsun’’ dedi.
Emet İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Ahmet Mülayim, yaptığı açıklamada, "2017 yılında müracaat ederek projesi kabul edilen 8 köyümüzden 9 vatandaşımıza 6’şar adet olmak üzere montofon ve simental ırklı 54 baş düve hibe olarak teslim edildi’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)
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