Emet’te Model Uçak Kursu

Kütahya’nın Emet Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Türk Hava Kurumu (THK) Emet Şubesi işbirliği ile Model Uçak Yapımı Kursu açıldı.

Emet İmam Hatip Ortaokulu’ndaki ATA model uçak yapım kursuna çok sayıda öğrenci katıldı. Türk Hava Kurumu Emet Şube Başkanı Abdülkadir Ekmekçioğlu kurs ile ilgili yaptığı açıklamada, ’’Model uçak, uçan cisimlerin ayrıntılarına inerek ve ölçeklendirerek oluşturulmuş halleridir. Uluslararası standartlar ölçüsünde yapılan uçucu modeller için genellikle eğitim gereklidir. Titizlik ve özverinin hakim olduğu model uçaklar pek çok kategoriye bölünür. Türk Hava Kurumu genel merkezimizin ülkemizdeki okullarda kurumu tanıtmak amacıyla ATA model uçak kursunu ilçemizde Emet İmam Hatip Ortaokulunda açtık. Öğrencilerimizinde çok ilgi gösterdiği model uçak yapım kursumuza havacılığı tanıttık. Onların model uçak yapmalarına katkıda bulunduk. Kurum olarak ileriki dönemlerde yine Halk Eğitm Merkezi Müdürlüğü ile işbirliğine giderek okullarımızda eğitim amaçlı kurslar açacağız’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)