Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti'nin kadın milletvekili adaylarıyla iftarda buluştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, ATO Congresium'da AK Parti milletvekili adaylarına iftar daveti verdi.

Emine Erdoğan, söz konusu davete ilişkin Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün iftarda AK Parti'den 27. Dönem milletvekili adayı olan 126 hanım kardeşimizle bir araya geldik. AK Parti, her alanda olduğu gibi kadın temsili konusunda da Türkiye'nin öncüsü. Tüm milletvekili adaylarımıza 24 Haziran seçim çalışmalarında başarılar diliyorum."

Erdoğan, paylaşımında iftar davetine ilişkin fotoğraflara da yer verdi.

