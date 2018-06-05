Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Sıfır atığın uygulanması için bütün ev hanımlarından, iş adamlarımızdan, kurumlarımızdan rica ediyorum çünkü geri dönüşüm çok büyük bir konu." dedi.

Emine Erdoğan, Beştepe Kültür ve Kongre Merkezi'nde kendisinin himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında "Atıktan Sanata" adlı serginin açılışını Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile gerçekleştirdi.

Burada kısa bir konuşma yapan Emine Erdoğan, "Mütevazı bir insanımdır ama bu konuda kendimle gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Herkesin sıfır atık konusuna eğilmesi gerektiğinin altını çizen Emine Erdoğan, şunları söyledi:

"Sıfır atığın uygulaması için bütün ev hanımlarından, iş adamlarımızdan, kurumlarımızdan rica ediyorum. Çünkü geri dönüşüm çok büyük bir konu. Gerçekten hem ülke ekonomisine getirisi var hem de sağlıklı sebze meyve yememiz için çocuklarımızın sağlığı için oldukça önemli bir konudur."

Bakan Özhaseki de sıfır atık konusunda tüm belediyelerden kendisine uygulamaya başlamak için talepte bulunulduğunu belirterek, kısa sürede hepsinde bu uygulamaya geçileceğini bildirdi.