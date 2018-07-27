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Emine Erdoğan, Güney Afrika'da Maarif Vakfı Ofisi'nin açılığını yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 18:19 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Güney Afrika'da Maarif Vakfı Ofisi ile TİKA yatırımlarının açılışını gerçekleştirdi

JOHANNESBURG (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Güney Afrika'da Maarif Vakfı Ofisi ile TİKA yatırımlarının açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Afrika ziyaretine refakat eden Emine Erdoğan, Johannesburg'da faaliyet gösteren, 350'ye yakın öğrencinin eğitim gördüğü ve Türkçe dersinin müfredatta yer aldığı Houghton İslam Akademisi'ne TİKA tarafından yapılan kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.

Emine Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada, Güney Afrika-Türkiye dostluğunu güçlendirecek bu girişimin geleceğe armağan olduğunu vurgulayarak, 19. yüzyıla kadar uzanan tarihsel ilişkilerin ışığında, bu kurumdan yetişecek öğrencilerin geleceğin dünyasını şekillendireceğinin altını çizdi.

Okul yönetimi ise Emine Erdoğan'a Türkiye'nin katkıları nedeniyle teşekkür etti. Açılışta öğrenciler ve öğretmenlerle fotoğraf çektiren, kütüphaneyi inceleyen Emine Erdoğan, çocuklara hediyeler verdi.

- Maarif Vakfının Güney Afrika Merkez Ofisi

Ayrıca Maarif Vakfının Güney Afrika Merkez Ofisi'nin de açılışını yapan Emine Erdoğan, vakfın temiz bir aklın, sahih bir kalbin ürünü ve en önemlisi güvenin adresi olduğunu ifade etti.

Açılışa Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve eşi Şule Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun eşi Hülya Çavuşoğlu, Maarif Vakfı Başkanı Prof. Birol Akgün, TİKA Başkanı Serdar Çam, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, DEİK Başkanı Nail Olpak, TİM Başkanı İsmail Gülle, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun da katıldı.

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Güney Afrika Maarif Vakfı Ofisi tika Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan

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