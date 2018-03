Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, kadınlara “Sıfır Atık” temasıyla davet verdi. Emine Erdoğan, “Ben merkezli’ anlayıştan, ‘insan merkezli’ anlayışa geçmezsek her şey için çok geç olacak” dedi.

Emine Erdoğan, “Dünya Kadınlar Günü” münasebetiyle siyaset, iş, medya, akademi, sanat ve spor dünyasından oluşan kadın topluluğa “Sıfır Atık” temasıyla davet verdi. Erdoğan, yaptığı konuşmada, “Yaşamak. Bir ağaç gibi tek ve hür. ve bir orman gibi kardeşçesine.’ diyor ya Nazım, tıpkı onun dediği gibi tek tek her biriniz, başarıları ve cesaretleriyle temayüz etmiş güçlü kadınlarsınız. Kadınlar, en temel insani haklarını, eğitim ve çalışma haklarını istiyorlar. Şiddetten, istismardan uzak bir yaşam hakkı talep ediyorlar. Hayatın her alanında söz sahibi olmak istiyorlar. Yani insan olmanın gereğine talipler. Kadın sorunları başta olmak üzere hemen her konuda temel meselemizin insanlık meselesi olduğunu düşünüyorum. 21. yüzyılda yaşadığımız tüm krizler, ahlak temelli krizlerdir. Kadına kötü yaklaşımdan tabiata hor muameleye kadar her biri, ahlaki bir zaafiyetin neticesidir. Bu nedenle önce insana bakışımızı değiştirmek durumundayız. Mevlana, ’Her insan hayra açılan bir sonsuzluk kapısıdır’ diyor. Bu hakikati içselleştirebilirsek, insanlığın çözülmemiş meselesi kalmaz. Çünkü bu kapıdan geçen, insana zulmetmez. Başkalarının hukukunu çiğnemez. Bize düşen insanlığın faziletine, erdemine uygun hareket etmektir” dedi.

Kadınların dünyayı değiştirme gücüne tüm benliğiyle inandığını vurgulayan Emine Erdoğan, “Aklı, sezgisi, şefkati ve zarafetiyle kadın, insanlığın inşasında başroldedir. Tarih yazımında yeterince yer almasa da tarih boyunca kadınlar, gönüllerin imarından şehirlerin imarına her alanda var olmuştur. Bugün de Türkiye’nin demokrasi mücadelesinde, kalkınma yarışında kadının eli yine her yere değmektedir. Kadınlarımız artık her zamankinden daha çok eğitim alıyor, daha çok kendini geliştiriyor, daha çok ’biz varız’ diyor. Çözüm süreçlerinde aktif biçimde yer alıyor. Hepinizin bildiği üzere, Birleşmiş Milletler’den Davos Zirvesi’ne hemen her büyük buluşma artık çevre sorunları gündemiyle toplanıyor. Çevre, çağımızın alarm veren konularının başında geliyor. Teknoloji, insanın tabiatla kurduğu ilişkide köklü değişikliklere sebep oldu. Tabiatın dengesi bozuldu. Elbette bütün suçu teknolojiye atıp biz aradan sıyrılamayız. Çünkü çevre sorunlarının altında insanın bencilliği ve hırsı yatıyor. Tabiatı hep hükmedilecek bir nesne olarak görüyoruz. Ona sınırsız bir kaynak olarak bakıyoruz. Ne yazık ki insan yalnızca çıkarlarıyla ilgileniyor. Sonu gelmeyen istekler uğruna türleri yok ediyoruz. ’Ben merkezli’ anlayıştan, ’insan merkezli’ anlayışa geçmezsek her şey için çok geç olacak. İşte bu nedenle sizleri çevre sorunlarının çözümünde rol almaya davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.