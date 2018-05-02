Emine Erdoğan, Kim Jung-sook ile görüştü

SEUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in eşi Kim Jung-sook ile baş başa görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, bir süre sohbet eden Emine Erdoğan ile Kim, bu ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendireceğine inandıklarını ifade etti.

İki toplum arasında ortak değerlerin bulunduğuna işaret eden Emine Erdoğan ile Kim, anneliğin aile içindeki etkin rolüne de değindi.

Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun eşi Hülya Çavuşoğlu da iştirak etti.

