HABER

Emine Erdoğan, Meclis'teki 'sıfır atık' tesisini ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 17:06 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesi kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan tesisi ziyaret etti.     Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından koordine edilen Sıfır Atık Projesi geçtiğimiz Haziran ayında TBMM'de de uygulanmaya başlandı.

Emine Erdoğan, Meclis'teki 'sıfır atık' tesisini ziyaret etti

Nursima KESKİN- Gizem KARADAĞ/ANKARA ,(DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesi kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan tesisi ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından koordine edilen Sıfır Atık Projesi geçtiğimiz Haziran ayında TBMM'de de uygulanmaya başlandı. Emine Erdoğan beraberinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Kurum ve Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım ile birlikte TBMM'de sera alanına kurulan Atık Geçici Depolama Alanını ziyaret etti. Emine Erdoğan, Çevre Mühendisi Hatice Akmaz'dan konuyla ilgili bilgi aldı. Emine Erdoğan, çay ve sebze atıklarının değerlendirildiği Kompost Ünitesini inceleyerek elde edilen gübre niteliğindeki toprağın özelliklerine ilişkin bilgi aldı. Atık sistemiyle ilgili fotoğrafları inceleyen Emine Erdoğan daha sonra Meclis'in serasını gezerek, uzmanından üretilen çiçeklerin özelliklerini dinledi.
FOTOĞRAFLI

Emine Erdoğan, Meclis'teki 'sıfır atık' tesisini ziyaret ettiEmine Erdoğan, Meclis'teki 'sıfır atık' tesisini ziyaret ettiEmine Erdoğan, Meclis'teki 'sıfır atık' tesisini ziyaret ettiEmine Erdoğan, Meclis'teki 'sıfır atık' tesisini ziyaret etti

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Artuklu Hamamı'nın yerleştirilmesine 20 santim kaldıArtuklu Hamamı'nın yerleştirilmesine 20 santim kaldı
Osmangazi'de yabancı dildeki tabelalar kaldırıldıOsmangazi'de yabancı dildeki tabelalar kaldırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Kurum'dan Ordu'daki sel felaketi açıklaması: Bakanlık olarak üzerimize düşeni yapacağız

Bakan Kurum'dan Ordu'daki sel felaketi açıklaması: Bakanlık olarak üzerimize düşeni yapacağız

CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti

CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti

Aşk-ı Memnu Cemile'nin son halini görenler inanamıyor

Aşk-ı Memnu Cemile'nin son halini görenler inanamıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan piyasalar için mesaj: Hiç korkmayın, hepsi geçecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan piyasalar için mesaj: Hiç korkmayın, hepsi geçecek

Metroda rezalet! Sarhoş çift herkesin gözü önünde...

Metroda rezalet! Sarhoş çift herkesin gözü önünde...

Tansiyon çok yükseldi! Rusya'dan sert açıklama

Tansiyon çok yükseldi! Rusya'dan sert açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyanet 2018 bütçesini aşınca hazineden 600 milyon TL daha istedi

Diyanet 2018 bütçesini aşınca hazineden 600 milyon TL daha istedi

Adapazarı'nda dil kursunda 'Kahrolsun Amerikan emperyalizmi' diyerek 7 kişiyi rehin alan şahsın cezası belli oldu

Adapazarı'nda dil kursunda 'Kahrolsun Amerikan emperyalizmi' diyerek 7 kişiyi rehin alan şahsın cezası belli oldu

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Erdoğan'a tek cümlelik soru!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Erdoğan'a tek cümlelik soru!

Çukurca'da üs bölgesine havanlı saldırı: 1 şehit

Çukurca'da üs bölgesine havanlı saldırı: 1 şehit

Şehit eşinin ismini oğluna verdi

Şehit eşinin ismini oğluna verdi

Son dakika! Karadeniz'de yeni taşkın! Ulaşım durdu

Son dakika! Karadeniz'de yeni taşkın! Ulaşım durdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.