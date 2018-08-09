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Emine Erdoğan, Meclis'teki 'sıfır atık' tesisini ziyaret etti (Ek)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 18:32 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesi kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan tesisi ziyaret etti.     Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından koordine edilen Sıfır Atık Projesi geçtiğimiz Haziran ayında TBMM'de de uygulanmaya başlandı.

Nursima KESKİN- Gizem KARADAĞ/ANKARA ,(DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesi kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan tesisi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından koordine edilen Sıfır Atık Projesi geçtiğimiz Haziran ayında TBMM'de de uygulanmaya başlandı. Emine Erdoğan beraberinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Kurum ve Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım ile birlikte TBMM'de sera alanına kurulan Atık Geçici Depolama Alanını ziyaret etti. Emine Erdoğan, Çevre Mühendisi Hatice Akmaz'dan konuyla ilgili bilgi aldı. Emine Erdoğan, çay ve sebze atıklarının değerlendirildiği Kompost Ünitesini inceleyerek elde edilen gübre niteliğindeki toprağın özelliklerine ilişkin bilgi aldı. Atık sistemiyle ilgili fotoğrafları inceleyen Emine Erdoğan daha sonra Meclis'in serasını gezerek, uzmanından üretilen çiçeklerin özelliklerini dinledi.

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