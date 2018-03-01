Emine Erdoğan, Moritanya'da Maarif Okulu'nu ziyaret etti

NOVAKŞOT (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Moritanya'da faaliyet gösteren Maarif Vakfı Kız Okulu'nu ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Batı Afrika turuna eşlik eden Emine Erdoğan, Moritanya ziyaretinin ilk durağında kadın halı dokuma kooperatifine ziyarette bulundu.

Moritanyalı kadınların sevgi gösterileriyle karşıladığı Emine Erdoğan, daha sonra Moritanya'da faaliyet gösteren Maarif Vakfı Kız Okulu'na gitti.

Burada öğrencilere hitap eden Emine Erdoğan, Maarif Vakfı Okulları'nın Afrika'nın parlayan yıldızı olduğunu söyledi.

Türkiye-Moritanya ilişkilerini güçlendirecek bu eğitim yatırımının başarılı olmasını dileyen Emine Erdoğan, mezun olan öğrencilerin üniversite hayatlarına Türkiye'de devam edebileceklerini ifade etti.

Programda, Maarif Vakfı öğrencileri gösteri sundu, şair Arif Nihat Asya'nın "Dua" şiirini okudu.