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Emine Erdoğan orucunu Çevik ailesinin sofrasında açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 21:49 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, iftarda Altındağ'da yaşayan Sevgi ve Ahmet Çevik çiftinin evine konuk oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, iftarda Sevgi ve Ahmet Çevik çiftinin evine konuk oldu.

Emine Erdoğan, Altındağ'da yaşayan Çevik çiftinin iki kızlarıyla yaşadığı evine konuk oldu ve orucunu onlarla beraber açtı.

Aile fertleriyle yakından ilgilenen Emine Erdoğan, ağır sağlık sorunlarıyla mücadele eden Ahmet Çevik'in durumu hakkında bilgi aldı.

Emine Erdoğan, ziyareti sırasında Çevik ailesinin ihtiyaçlarıyla yakından ilgilendi.

Ziyarete Emine Erdoğan'a, AK Parti Ankara milletvekili ve Kadın Kolları Başkanı Selva Çam ile Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki de eşlik etti.

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AK Parti Ankara milletvekili ve Kadın Kolları Başkanı Selva Çam Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki emine erdoğan Sevgi-Ahmet Çevik çifti

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