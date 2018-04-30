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Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in eşi ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 21:16 | Son Güncelleme

Köksaray'da bir araya gelen Emine Erdoğan ve Ziraat Mirziyoyev, birlikte öğle yemeği yedi

TAŞKENT (AA) - Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziraat Mirziyoyev ile bir araya geldi.

Köksaray'da bir araya gelen Emine Erdoğan ve Ziraat Mirziyoyev, samimi sohbet eşliğinde birlikte öğle yemeği yedi.

Emine Erdoğan, ayrıca Mirziyoyev'in ev sahipliğinde Taşkent Sanat Galerisi'ni ziyaret etti ve Özbekistan milli kıyafetlerini konu alan defile izledi.

Özbekistan'ın önemli kültür mekanlarından Hazreti İmam Külliyesi'ni ziyaret eden Emine Erdoğan, Özbekistan'ın inanç tarihine ilişkin çok sayıda mimari eserin bulunduğu külliyede yetkililerden bilgi aldı.

Emine Erdoğan, Hz. Osman'a atfedilen Kur'an-ı Kerim'in bulunduğu Moy-i Mübarek Medresesi'ni de gezdi.

Ziyareti boyunca Emine Erdoğan'a, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın eşi Şule Akar ve bakan eşleri de refakat etti.

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