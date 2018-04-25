Emine Erdoğan Şanlıurfa’da 3. Yerel Tohum Buluşmaları’na katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Şanlıurfa’da gerçekleştirilen 3. Yerel Tohum Buluşmaları programına katıldı.

Yerel Tohum Buluşmalarının 3’üncüsü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’ın katılımıyla Şanlıurfa’da gerçekleştirildi. Şanlıurfa-Akçakale yolu üzerindeki Koruklu kırsal Mahallesinde bulunan GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne bağlı Talat Demirören Araştırma İstasyonunda gerçekleştirilen programda konuşan Emine Erdoğan, 2002’de 145 bin ton olan sertifikalı tohumluk üretimi 15 yılda 7 kat artarak 1 milyon 50 bin tona ulaştığını belirterek 2023 yılında 2 milyon ton tohum üretimi ve 500 milyon dolarlık ihracat hedeflediklerini dile getirdi.

2023 yılında hedef 2 milyon ton üretim

Erdoğan konuşmasında, “Binlerce yılık ve tarihi zenginlik kültürüyle medeniyetler beşiği bu topraklarda böylesi bir etkinlik son derece manidardır. İnanıyorum ki 3. Yerel Tohum Buluşması bu verimli toprakların bereketiyle yeni sürgünler verecektir. İlkinin İzmir’de gerçekleştirdiğimiz tohum buluşması Samsun’dan sonra Şanlıurfa’ya taşınmış, milli tarım vizyonunu daha da güçlendirecek bir adım olmuştur. İnşallah bundan sonrada Konya ve Yalova’da düzenlenerek tüm bölgelerimizi kapsayan bir girişime dönüşecektir. Toprak bizim sadık yarimizdir, geldiğimiz yer ve gideceğimiz yerdir. Altını bereketli, üstünü mamur halle getirmek bizim ona karşın sorumluluğumuzdur. Nasırlı elleri ve alın terinin sembolü olan çiftçilerimizin gayretiyle toprak tohumla buluşacağı zamanı bekler. Toprak ve tohum birbirinin ayrılmaz parçasıdır. Tohum toprağa, toprak tohuma emanettir. Her ikisi de milli servetimizdir. Bu bilinci ne kadar yaygınlaştırır, ata tohumlarımıza ne kadar sahip çıkarsak yeni nesillerin geleceğini de o kadar garanti altına almış oluruz. Tohum meselesi stratejik bir meseledir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın ata tohumu projesi milli tarım vizyonunu yansıtan son derece önemli bir girişimdir. Bir ülkenin tohum ihtiyacını dışarıya bağımlı olmaksızın kendi kendine karşılayabilmesi geleceğe yapılan en büyük yatırımdır. Öte yandan temiz tohum sağlıklı hayat zincirinin ilk halkasıdır. Tohum iyi, sağlıklı ve temiz olursa beslenme de sağlıklı olur. Çok şükür ki son yıllarda tohum üretiminde, veriminde, kalite ve ihracatında önemli gelişmeler kaydedildi. 2002’de 145 bin ton olan sertifikalı tohumluk üretimi 15 yılda 7 kat artarak bir milyon 50 bin tona ulaştı. İhracatımız 8 kat artarken ithalatımız 2017’de son beş yılın en düşük oranına geriledi. Şu anda 79 ülkeye tohum ihracatı yapan bir ülkeyiz. İnşallah 2023 hedefimiz 2 milyon ton üretim ve 500 milyon dolarlık ihracattır” dedi.