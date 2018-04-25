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Emine Erdoğan Şanlıurfa'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 20:06 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe ören yerini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe ören yerinde incelemede bulundu.

Emine Erdoğan ve Bakan Fakıbaba, Şanlıurfa temaslarının son bölümünde dünyanın en eski tapınak kalıntılarının bulunduğu Örencik köyü sınırlarındaki Göbeklitepe'ye geçti.

Burada Kültür ve Turizm İl Müdürü Aydın Aslan ile kazı başkanı Celal Uludağ'dan, çalışmalar hakkında bilgi alan Erdoğan ve Fakıbaba, alanda bulunan ziyaretçilerle de bir süre sohbet etti.

Ziyarette, Bakan Fakıbaba'nın eşi Gül Fakıbaba'nın yanı sıra bazı milletvekilleri, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol ve Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla da yer aldı.

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