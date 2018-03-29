Emine Erdoğan: Sıfır Atık Projesi ile ilgili belediyelerimiz çalışmalara başlamalı

ANKARA (DHA) - Sıfır Atık Projesi kapsamında, belediye başkanları ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, "Yürüttüğümüz kampanya ile birlikte sıfır atık duyarlılığı yurt çapında hızla yayılıyor. Konunun Ankara sınırlarını çoktan aştığını söyleyebiliriz. Bu noktada tüm belediyelerimiz, ihtiyaca uygun alt yapı için şimdiden çalışmalara başlamalı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında, belediye başkanları ile Beştepe'de bir araya geldi. Sıfır Atık Projesi’ne belediyelerin de aktif katılım göstermesinin ele alındığı toplantıda, Emine Erdoğan bir konuşma yaptı.

"SİSTEMİN UYGULANABİLİR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMASI BELEDİYELERİN SÜRECE AKTİF KATILIMIYLA MÜMKÜN"

Sıfır atık konusunda bütüncül bir sistem kurmak, bölgesel planlamalar yapmak istediklerini belirten Emine Erdoğan, sistemin uygulanabilir ve sürdürülebilir olmasının belediyelerin sürece aktif katılımıyla mümkün olabileceğini vurguladı. Türkiye’nin zengin çeşitliliğini temsil eden yerel yöneticiler olarak belediyelerden bu konuya sahip çıkmalarını isteyen Erdoğan, "Bakanlığımız bu yıl projeyi Ankara ilimizde hayata geçirmeyi hedefledi. Fakat bir yandan, yürüttüğümüz kampanya ile birlikte sıfır atık duyarlılığı yurt çapında hızla yayılıyor. Konunun Ankara sınırlarını çoktan aştığını söyleyebiliriz. Bu noktada tüm belediyelerimiz, ihtiyaca uygun alt yapı için şimdiden çalışmalara başlamalı" şeklinde konuştu.