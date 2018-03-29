HABER

Emine Erdoğan: Sıfır Atık Projesi ile ilgili belediyelerimiz çalışmalara başlamalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 18:10 | Son Güncelleme

Sıfır Atık Projesi kapsamında, belediye başkanları ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, "Yürüttüğümüz kampanya ile birlikte sıfır atık duyarlılığı yurt çapında hızla yayılıyor.

Emine Erdoğan: Sıfır Atık Projesi ile ilgili belediyelerimiz çalışmalara başlamalı

ANKARA (DHA) - Sıfır Atık Projesi kapsamında, belediye başkanları ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, "Yürüttüğümüz kampanya ile birlikte sıfır atık duyarlılığı yurt çapında hızla yayılıyor. Konunun Ankara sınırlarını çoktan aştığını söyleyebiliriz. Bu noktada tüm belediyelerimiz, ihtiyaca uygun alt yapı için şimdiden çalışmalara başlamalı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında, belediye başkanları ile Beştepe'de bir araya geldi. Sıfır Atık Projesi’ne belediyelerin de aktif katılım göstermesinin ele alındığı toplantıda, Emine Erdoğan bir konuşma yaptı.

"SİSTEMİN UYGULANABİLİR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMASI BELEDİYELERİN SÜRECE AKTİF KATILIMIYLA MÜMKÜN"
Sıfır atık konusunda bütüncül bir sistem kurmak, bölgesel planlamalar yapmak istediklerini belirten Emine Erdoğan, sistemin uygulanabilir ve sürdürülebilir olmasının belediyelerin sürece aktif katılımıyla mümkün olabileceğini vurguladı. Türkiye’nin zengin çeşitliliğini temsil eden yerel yöneticiler olarak belediyelerden bu konuya sahip çıkmalarını isteyen Erdoğan, "Bakanlığımız bu yıl projeyi Ankara ilimizde hayata geçirmeyi hedefledi. Fakat bir yandan, yürüttüğümüz kampanya ile birlikte sıfır atık duyarlılığı yurt çapında hızla yayılıyor. Konunun Ankara sınırlarını çoktan aştığını söyleyebiliriz. Bu noktada tüm belediyelerimiz, ihtiyaca uygun alt yapı için şimdiden çalışmalara başlamalı" şeklinde konuştu.

Toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanı sıra, AK Parti ve MHP’li Belediye Başkanları ve CHP’li temsilciler katıldı.
Emine Erdoğan, himayesinde gerçekleştiren Sıfır Atık Projesi kapsamında daha önce de Türkiye’nin önde gelen sanayici, iş adamı, iş kadını, sanatçı ve akademisyenler ile TRT, THY, TOKİ, Diyanet gibi kurumların temsilcileriyle bir araya gelerek, proje ile ilgili bilgi aktarımı ve istişarelerde bulunmuştu.

(FOTOĞRAF)

Emine Erdoğan: Sıfır Atık Projesi ile ilgili belediyelerimiz çalışmalara başlamalıEmine Erdoğan: Sıfır Atık Projesi ile ilgili belediyelerimiz çalışmalara başlamalıEmine Erdoğan: Sıfır Atık Projesi ile ilgili belediyelerimiz çalışmalara başlamalıEmine Erdoğan: Sıfır Atık Projesi ile ilgili belediyelerimiz çalışmalara başlamalı

Bakırköy Cezaevi'nde silah sesleri!Bakırköy Cezaevi'nde silah sesleri!
5 bin kişiyi 'kredi vaadiyle' dolandırdılar5 bin kişiyi 'kredi vaadiyle' dolandırdılar
İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktıİş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın sahte hesaplarla Kediciklere kafayı takmış!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın sahte hesaplarla Kediciklere kafayı takmış!

Karısını evde başka bir erkekle yakaladı! İşte dehşet olaya istenen ceza

Karısını evde başka bir erkekle yakaladı! İşte dehşet olaya istenen ceza

Hakan Bayrakçı'dan 2019 tahmini! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Hakan Bayrakçı'dan 2019 tahmini! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Can Bonomo'ya ölen annesinin hesabından mesaj geldi: Oğlum borcumu öde!

Can Bonomo'ya ölen annesinin hesabından mesaj geldi: Oğlum borcumu öde!

Diyarbakır'da güvenlik güçlerini taşıyan araca saldırı!

Diyarbakır'da güvenlik güçlerini taşıyan araca saldırı!

MİT operasyon düzenledi! Örgüt mensupları Türkiye'ye getirildi

MİT operasyon düzenledi! Örgüt mensupları Türkiye'ye getirildi

İlginizi Çekebilir

Karısını evde başka bir erkekle yakaladı! İşte dehşet olaya istenen ceza

Karısını evde başka bir erkekle yakaladı! İşte dehşet olaya istenen ceza

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın sahte hesaplarla Kediciklere kafayı takmış!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın sahte hesaplarla Kediciklere kafayı takmış!

Hakan Bayrakçı'dan 2019 tahmini! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Hakan Bayrakçı'dan 2019 tahmini! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Ankara'yı hareketlendiren ittifak iddiası: Siyasette 9 şiddetinde bir depreme yol açacak!

Ankara'yı hareketlendiren ittifak iddiası: Siyasette 9 şiddetinde bir depreme yol açacak!

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da film gibi firar! Saniye saniye görüntülendi

İstanbul'da film gibi firar! Saniye saniye görüntülendi

Son dakika! TSK duyurdu: 1 asker şehit

Son dakika! TSK duyurdu: 1 asker şehit

FETÖ'cü savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'ya hapis cezası!

FETÖ'cü savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'ya hapis cezası!

Eski başyaverin evinde bulundu! Erdoğan'ın etrafındakileri fişlemiş

Eski başyaverin evinde bulundu! Erdoğan'ın etrafındakileri fişlemiş

İlber Ortaylı'dan Ankara çıkışı: Soysuz bir kent değil!

İlber Ortaylı'dan Ankara çıkışı: Soysuz bir kent değil!

Türkiye'nin konuştuğu cinayette karar çıktı

Türkiye'nin konuştuğu cinayette karar çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.