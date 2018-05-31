Emine Erdoğan, tütün bağımlılığına dikkati çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'nün tütün bağımlıları için farkındalık oluşturmasını diledi.

Emine Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından "Dünya Tütünsüz Günü" dolayısıyla paylaşımda bulundu.

31 Mayıs'ın, tütün bağımlıları için bir farkındalık günü olmasını dileyen Erdoğan, "Dumansız bir hava sahası ve sağlıklı bir gelecek adına bugün bir başlangıç olsun." ifadesini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında Sağlık Bakanlığının Sigarayı Bırakma Danışma hattı olan "ALO171" etiketine de yer verdi.

