Emine Erdoğan'a en yakın isimlerden Sibel Erarslan müşavir olarak atandı

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararında Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşaviriliğine Gazeteci Yazar Sibel Erarslan’ın atandığı bildirildi.
Bugünkü sayıda yayımlanan karara göre, açık bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşavirliğine Sibel Erarslan atandı. Atama, 657 sayılı kanunun 59 ve 60’ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2’nci maddesi gereğince gerçekleştirildi.
Son dakika! Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert tepki
Son dakika! Almanya Türkiye'ye Leopard tank satışını durdurdu
Ali Dede'den kötü haber!
Gelin ile görümce birlikte kaçtı
Tek eşlilikten sıkıldılar! Sıra dışı aşk üçgeni
Afrin'de son durum! Türk tankları ilk kez Burseya Dağı'nda (Zeytin Dalı Operasyonu)
Ömer Faruk Eminağaoğlu CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı
Ünlü oyuncu gözyaşları içinde itiraf etti: İç çamaşırımın içine sıkıştırıyordum
İşte Türkiye'nin şiddet ve cinayet haritası
Bahçeli'den Eliaçık'a 'Kızılelma' tepkisi: Kripto münkir
Okuyucu Yorumları 20 yorum