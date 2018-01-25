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Emine Erdoğan'a en yakın isimlerden Sibel Erarslan müşavir olarak atandı

GÜNCEL HABERLERİ | 25.01.2018 09:00 | Son Güncelleme 7 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a en yakın isimlerden biri olan Star yazarı Sibel Eraslan Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşavirliği'ne atandı.

Emine Erdoğan'a en yakın isimlerden Sibel Erarslan müşavir olarak atandı

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararında Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşaviriliğine Gazeteci Yazar Sibel Erarslan’ın atandığı bildirildi.

Bugünkü sayıda yayımlanan karara göre, açık bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşavirliğine Sibel Erarslan atandı. Atama, 657 sayılı kanunun 59 ve 60’ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2’nci maddesi gereğince gerçekleştirildi.

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Recep Tayyip Erdoğan emine erdoğan Kültür ve Turizm Bakanlığı resim gazete

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
kültür ve turizm in tek ihtiyacı olan atama, alkışlıyoruz..
çok yakışır o görev hacı anneye......
Elektrik mühendisiyim. 35 yıllık. Otel Plaza İş merkezi Teknik Müdürüyüm 25 yıllık.. Meslekten alacağım birşey kalmadı. Külliye Teknik İşler Müdürlüğünde Yönetici olarak atanmamı arz ediyorum..
bende 45 yıllık elektrik mühendisiyim,siz oraya atanınca banada yardımcı olursunuz artık.
yarın gel başla abi :)
her halde başkasını yapmazlardı belki başkanlık seçiminden sonrada bakan olabilir zaten takip edin şöförümüz doktorumuz komşumuz kalem müdürümüz hep vekil veya müdür olsular böyle saça böyle tarak meeeee meee
BU KİŞİNİN AİLESİNİN TÜM FERTLERİ DE BÖYLE GÖREVLERE ATANMALIDIR..... BUNLAR ANALARINDAN HEP HAKLI OLAN VE HAK EDEN OLARAK KİŞİLERDİR.....
kapasite önemli değil !!!! Ye kürküm yeeeeee
boşu boşuna üniversiteler var.. adamlar sulalelerini yerleştiriyorlar.. Yazık valla.. çok yazık..
Bu kadın en az 45 yaşında var normal insanlar neden acaba devlete 35 yaş üstü hiç bir yere atanamıyor kpss den yüksek puan almalarına rağmen nasıl adalet bu yaaaa
Kalmayan kültür ve turizmde kim olsa olur. Maaşını da belirtseniz soyulan millet ne olduğunu anlasa..
Vatan millet Sakarya yemeye devam iltimasa devam
Torpilin varsa her kademede göreve atanır yüksek de maaş alırsın. Bulgarca atasözünde " Piskopos dayın varsa sen de papaz olabilirsin" deniyor o misali. Gençlerimiz yıllarca okuyup işsiz gezsin psikolojileri bozulsun. Baştakileri dilediği gibi paylaşsın görevleri yesin paraları. Haksızlık yapanlar elbette bir gün ceza alacak.
sesli güldüm yeminederim :D:D
bravoo işte devletin kadrolaşmayı nasıl adil ve şerefle yaptığını gösteren bir tablo bu neymiş yakınmış isterse ayakkabısı kadar yakın hatta daha fazlası olsun ama adaletli adil bir davranış olsun..binlerce üniversiteliyiz bu ülkede 2üniversite ve yüksek lisans yaptım yha torpilin olacak ya da tecrüben deyip kapı dışarı ediyorlar..ne yani illaki namussuzluk yapıp çalıp çırpalımmı..ee devlet baba yaparda devlet ana kalırmı o da kendi adamlarından bir heyet oluşturacak tabi ... lanet olsun..adaletimiz bu konuşursak suç olur..
Bence çok isabetli bir atama hatta geç bile kalınmış.Görün bakın bundan sonra kültürümüz Emine hanımefendinin arkadaşı sayesinde nerelere fırliyor
çok kültürlü birine benziyor ilk bakışta.
dolu kazan dolu kazana akarmış buda ahir zaman alametlerindendir. Mağrurlanma padişahım benide senin gibi yaradan var
Ahir zaman nebisinin bahsettiği seyrek bıyıklı uzun boylu yardımcım gelecek dediği Ümmetin liderinin zevcesi sen çok yaşa...allah başımızdan eksik etmesin
kabus gibi yoksa kamera şakası mı?
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