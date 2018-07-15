Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Aziz milletimizin eşsiz kahramanlığı ile kazanılan 15 Temmuz zaferinin ruhunu ilelebet yaşatmayı diliyorum." ifadesini kullandı.
Emine Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin paylaşımında bulundu.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirten Emine Erdoğan mesajında, "Aziz milletimizin eşsiz kahramanlığı ile kazanılan 15 Temmuz zaferinin ruhunu ilelebet yaşatmayı diliyorum." değerlendirmesini yaptı.
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