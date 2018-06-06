Emine Erdoğan'dan gençlere sahur daveti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bu gece düzenlenecek sahurda gençleri ağırlayacak.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Geçen hafta Tayyip Bey öğrenci yurdunda gençlerin sahur sofrasına misafir olmuştu. Biz de bu gece Külliye'de gençlerimizle sahur yapacağız. Bu tweete cevap verenlerden iletişime geçeceğimiz Ankaralı gençlerimiz de davetlimiz olacak. Kız öğrencilerimize pozitif ayrımcılık var." ifadelerini kullandı.
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