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Emine Erdoğan'dan huzurevi ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 20:54 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan: - "Tabii birinci tercihimiz, herkesin, yaşını almış büyüklerimizin ailesinin yanında, çocuklarının ve torunlarının yanında olması ve onlarla vakit geçirmesidir. Eğer bu durumlar oluşmadıysa, ailesi yoksa ancak buralara gelmesini tercih ediyoruz. İdeal olanı bu, olması gereken bu"

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çamlıca'daki Prof. Dr. Fahrettin Kerim ve Nilüfer Gökay Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın da eşlik ettiği Erdoğan, huzurevi sakinleriyle yakından ilgilendi, onların Ramazan Bayramını kutladı.

Huzurevindeki el işi atölyesini gezen, resim ve el sanatlarıyla uğraşan yaşlılarla konuşan Erdoğan, atık ürünlerden maketler yapan huzurevi sakini 73 yaşındaki Sulhi Polat'ın eserlerini inceledi.

Erdoğan, görüşmelerde, sigara paketlerini aldığı yaşlılardan sigarayı bırakma sözü vermelerini istedi. "Önce sağlık" diyerek İshak Çakmak'tan (78) da sigara paketini alan ve sigarayı bırakmasını isteyen Erdoğan, bu paketleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaştıracağını belirtti.

Emine Erdoğan'ın görüştüğü huzurevi sakinlerinden 70 yaşındaki Ali Çıkın, kızının kendisini görmeye gelmediğini ve bu bayram onu görmek istediğini söyledi. Çıkın, "Kızımı çok seviyorum. Bir tanecik kızım var, 6.5 senedir yüzünü görmüyorum. Kızım beni görmeye gelmiyor. Buradan kızıma sesleniyorum. Benim yanıma niye gelmiyor? Bu bayramda kızım Seylan yavrucum, seni görmek istiyorum ve seni bekliyorum. İnşallah gelirsin, memnun edersin beni." diye konuştu.

Ailelere seslenen Erdoğan, huzurevinde kalanların ziyaret edilmesinin önemine işaret ederek, şunları söyledi:

"Tabii birinci tercihimiz herkesin, yaşını almış büyüklerimizin ailesinin yanında, çocuklarının ve torunlarının yanında olması ve onlarla vakit geçirmesidir. Eğer bu durumlar oluşmadıysa, ailesi yoksa ancak buralara gelmesini tercih ediyoruz. İdeal olanı bu, olması gereken bu. Çünkü onun kızı da bir gün yaşlanacak. Bu duruma gelecek. Burada maddi imkanlar harika, dostlar çok güzel, devlet olarak elimizden geleni yapıyoruz ama aile sıcaklığını vermemiz için bir mekanizmamız yok. Onun için lütfen, gençler anne ve babalarını yanlarına alsınlar, biz çok üzülüyoruz gerçekten."

Erdoğan, huzurevinde evlenen bir çifte ve diğer yaşlılara hediyeler verdi.

Ziyaretin ardından Emine Erdoğan, huzurevi önünde yaşlılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Fatma Betül Sayan Kaya emine erdoğan huzurevi ziyaret

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