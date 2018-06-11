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Emine Erdoğan'dan kadınlar onuruna iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 22:48 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kadın akademisyenler, sanatçılar ve iş kadınları onuruna iftar yemeği verdi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, akademisyenler, sanatçılar ve iş kadınları onuruna iftar yemeği verdi.

Kadın akademisyenler, sanatçılar ve iş kadınları, Emine Erdoğan'ın Tarabya'daki Huber Köşkü'nde verdiği iftar yemeğinde bir araya geldi.

Emine Erdoğan, iftar yemeği öncesi misafirleriyle tek tek tokalaşarak ilgilendi.

İftar yemeğine, aralarında sanatçılar Hülya Koçyiğit ve Ajda Pekkan, iş kadınları Leyla Alaton, Semahat Sevim Arsel, Arzuhan Doğan Yalçındağ, avukat Kezban Hatemi, program sunucusu Müge Anlı'nın da yer aldığı davetliler katıldı.

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