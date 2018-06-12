Emine Erdoğan'dan kadınlar onuruna iftar

İstanbul,(DHA) EMİNE Erdoğan'ın Tarabya'daki Huber Köşkü'nde verdiği iftar yemeğinde kadın akademisyenler, sanatçılar ve iş kadınları bir araya geldi. Emine Erdoğan, iftar yemeği öncesi misafirleriyle tek tek tokalaştı. İftar yemeğine, Demirören Holding Yönetim Kurulu üyesi Meltem Demirören Oktay, Revna Demirören, Reyhan Demirören ile aralarında Hülya Koçyiğit , Ajda Pekkan, Leyla Alaton, Semahat Sevim Arsel, avukat Kezban Hatemi, program sunucusu Müge Anlı’nın da yer aldığı davetliler katıldı.

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