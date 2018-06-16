Emine Erdoğan'dan mezarlık ziyareti

Cengiz ÇOBAN / İstanbul,(DHA)
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, babası Cemal Gülbaran ve annesi Hayriye Gülbaran ile kayınvalidesi Tenzile Erdoğan ile kayınpederi Ahmet Erdoğan'ın Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabirlerini ziyaret etti. Emine Erdoğan'a ziyaret sırasında kızı Sümeyye ile torunu da eşlik etti. Mezarlık çıkışı vatandaşlarla bir süre sohbet edip hatıra fotoğrafı çektiren Emine Erdoğan, daha sonra mezarlıktan ayrıldı.
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