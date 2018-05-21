Emine Erdoğan'dan, misyon şeflerinin eşlerine iftar daveti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "İnsanlığın ortak mirası Kudüs, katliamları, işgalleri, zorbalıkları taşıyamayacak kadar barışla özdeş bir şehirdir. Üç dinin ortak değeridir. Bu katliamın sorumluluları, insanlığın vicdanında meşruiyetlerini kaybetmiştir." dedi. Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevi'nde, Türkiye'de bulunan yabancı misyon şeflerinin eşlerine iftar daveti verdi. Burada konuşan Emine Erdoğan, sözlerine "Büyükelçi eşleri, ülkelerinin gönül elçileridir. Gittiğiniz her ülkede eminim ki, bir yandan eşlerinizin yüküne omuz veriyorsunuz bir yandan da oranın adet, gelenek ve göreneklerini yakından tanıma imkanı buluyorsunuz." diyerek başladı. Emine Erdoğan, Türkiye'nin de bu bağlamda zengin bir kültür sunduğuna işaret ederek, Türkiye'nin gerçekten gerek coğrafi özellikleri, gerekse tarihi zenginlikleriyle eşsiz güzellikler barındırdığını söyledi. Türkiye'de mavi ile yeşilin, Akdeniz iklimi ile karasal iklimin birlikte görüldüğünü belirten Emine Erdoğan, "Ege mutfağı Güneydoğu'nunki ile yarışırken, Efes'in mimari güzellikleri Mardin'in kendine has dokusu ile rekabet eder. Türk, Kürt, Ermeni, Süryani aynı havayı teneffüs eder." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, tarih boyunca farklı dinler ve etnik grupların barış içinde birlikte yaşadığını, bütün bu çeşitliliğin de en değerli zenginlik olduğunu vurguladı. İstanbul'da, sinagog ve kiliselerin camilerle yan yana bulunduğunu hatırlatan Emine Erdoğan, şöyle devam etti: "Ezan ve çan seslerinin birbirine karıştığı mahallelerde, çocuklar huzur içinde birlikte oynar. Farklı olana saygıyı, doğal ortamında öğrenirler. Kültürlerarası diyalog çatışmaların önleyicisi, küresel barışın teminatıdır. Tanımadan, tanışmadan birbirimizi sevemeyiz. Üzüntülerimizi, sevinçlerimizi paylaşamayız. Ne yazık ki artık böylesi bir dünyayı muhafaza etmek için çok büyük gayretler sarfetmemiz gerekiyor. Tüm dünyada savaşlar, çatışmalar yaşanıyor. Ve ne yazık ki her ikisinin de mimarı insanlar. İyiliğin de kötülüğün de yapıcısı, bizleriz. Hangi siyasi fayda, bir insanın gözyaşına değer? Hangi ekonomik kazanç, bir çocuğun annesiz kalmasının gerekçesi olabilir?" - "Kudüs, zorbalıkları taşıyamayacak kadar barışla özdeş bir şehirdir"

Emine Erdoğan, büyük bir üzüntüyle ifade ettiğinin altını çizerek, Suriye'de yüz binlerce çocuğun yetim, binlerce kadının evlatsız kaldığını söyledi. Yedinci yılına giren iç savaşın, milyonlarca kişiyi yerinden yurdundan ettiğine dikkati çeken Emine Erdoğan, "Neye değdi? Koskoca bir hiç. Ne yazık ki, 'medeniyetin zirvesi' diye adlandırılan 21'inci yüzyılda insanlık öldü, vicdan yok oldu." değerlendirmesinde bulundu. Emine Erdoğan, geçen hafta Gazze'de barışçıl gösterilere karşı yapılan saldırı sonucunda 62 Filistinlinin hayatını kaybettiğine değinerek, 2 bin 700'ün üzerinde sivilin yaralandığını kaydetti. "Bu acılara değecek bir gerekçeden söz edilebilir mi?" diyen Emine Erdoğan, şunları söyledi: "İnsanlığın ortak mirası Kudüs, böylesi katliamları, işgalleri, zorbalıkları taşıyamayacak kadar barışla özdeş bir şehirdir. Üç dinin ortak değeridir. Bu katliamın sorumluluları, insanlığın vicdanında meşruiyetlerini kaybetmiştir. Kudüs'ün Müslümanlar, Hristiyanlar ve Museviler için ortak değeri böylesine aşikarken, işgalci politikalar hiçbir şekilde savunulamaz.

Gerek uluslararası hukuk, gerekse vicdani planda bu işgal artık tüm insanlığın ortak meselesidir. Kudüs, Müslümanlar tarafından fethedildiğinde Halife Ömer, bir emanname yayınlamıştı. Ve Kudüs şehri sakinlerine, 'canlarına, mallarına, kiliselerine, haçlarına dokunulmayacağı, kiliselerin yıkılmayacağı, kısmen dahi işgal edilmeyeceği' konusunda teminat vermişti. İşte bu tavır, İslam'ın diğer inançlara ve mabetlere olan saygısını ifade eder." - "İnsani ve vicdani sorunlarla karşı karşıyayız" Emine Erdoğan, bugün de benzeri şekilde başkalarının inançlarına saygı duyan çok sayıda samimi Hristiyan ve Musevinin bulunduğunu belirterek, dünyanın geleceğini de birbirine saygı duyan, insanlık ortak paydasında sevgiyi ve barışı büyütmek için çabalayan insanların inşa edeceğini dile getirdi. Dinleri, etnik farklılıkları bir çatışma konusu olmaktan çıkarıp, sevginin ve saygının hakim olacağı bir düzen kurulması gerektiğinin altını çizen Emine Erdoğan, "İnsanlık adına içimiz acıdığı, ruhumuz mazlumların acılarıyla kuşandığı için dertleşme ihtiyacı duyuyoruz. Gönül isterdi ki, bugün burada kadınların sorunlarını konuşalım, gençlerimizin geleceğini tartışalım. Dünyayı kuşatan çevre sorunlarına karşı ortak çözümler arayalım. Fakat ne yazık ki, tüm bunların üzerinde insani ve vicdani sorunlarla karşı karşıyayız. Bu sorunların çözümünde kadınların çok önemli bir misyonu olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Emine Erdoğan, kadınların doğaları itibarıyla çatışmaların önlenmesi, arabuluculuk ve barış süreçlerinde son derece etkin olabileceklerini ifade etti. Siyaset ve politika merkezli yaklaşımlardan ziyade, insan merkezli bir yaklaşımın sorunların çözümünü kolaylaştırabileceğini vurgulayan Emine Erdoğan, "İşte bu nedenle kadınların her alanda güçlendirilmesi, önceliğimiz olmalıdır. Biz Türkiye'de bunun yoğun gayreti içindeyiz. Gerek siyasette gerek iş dünyasında gerekse akademide kadın varlığını teşvik ediyoruz." dedi. - "Kadınları ilgilendiren merkezlere katkı sağlamaya devam ediyoruz" Devletin, kadınların toplumsal hayatta varlık göstermesi adına çalışma şartlarını iyileştirdiğini, teşvikler verdiğini anlatan Emine Erdoğan, bu konularda herkesin tecrübesinden faydalanarak yeni bir dünyanın temellerinin atılabileceğine işaret etti. Emine Erdoğan, bu çabaları tüm dünya kadınları için de yaygınlaştırmaya çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Afrika el sanatları pazarı ve kültür evi, bunlardan biridir. 2016 yılında açılışını yaptığımız merkez, Afrikalı kadınların kalkınmasına verdiğimiz mütevazi bir destektir. Afrika'daki kardeşlerimizin el emeği, göz nuru eserler burada satılmakta, geliri kendilerine dönmektedir. Aynı şekilde ziyaret ettiğimiz ülkelerde TİKA, Kızılay gibi kurumlarımız aracılığıyla kadınları ilgilendiren merkezlere katkı sağlamaya devam ediyoruz.