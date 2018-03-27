Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 1 Şubat'ta himayesinde başlatılan okuma yazma seferberliğine bugüne kadar 400 bin kişinin başvurduğunu bildirdi.
Emine Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından, himayesinde başlatılan okuma yazma seferberliğine ilişkin açıklamada bulundu.
Seferberliği 1 Şubat'ta başlattıklarını ve projenin devam ettiğini anımsatan Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Bugüne kadar 400 bin vatandaşımız başvurdu. İnşallah 8 haftanın sonunda okur yazar olacaklar. Hedefimiz, ülkemizdeki 2,5 milyon okuma yazma bilmeyen sayısını sıfıra indirmek ve yüzde 100 okur yazar bir toplum olmak.
Milli Eğitim Bakanlığımız, kampanya kapsamında Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden ulaşılabilecek mobil uygulamalar hazırlayarak, vatandaşlarımızın teknolojik imkanlarla okuma yazmayı öğrenmesi ve pekiştirmesi imkanını sağlamaktadır. Okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımızı, temel eğitimdeki bu son seferberliğe davet ediyorum."
Emine Erdoğan, paylaşımında, söz konusu "Oku Yaz" ismindeki mobil uygulamanın fotoğrafını da kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 1 Şubat Perşembe günü ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile "Tatlı Sert" programına Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevi'nden video konferans aracılığıyla katılmış ve okuma yazma seferberliğini başlatmıştı.
TSK ve ÖSO, Tel Rifat'ta! Bölgede kontrol sağlandı
Hatay'dan kahreden şehit haberi!
Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!
Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!
Facebook'a şok üstüne şok! Düşüş devam ediyor
Yaka paça gözaltına alındı! Silah ve siren sesleri yükseldi
Sivas'ta kadın sürücü şaşırttı! Aracını yol ortasına park etti
Atacama Çölü'nde bulunan 'uzaylı iskeletinin' sırrı çözüldü
YouTube müzik dinleyenleri 'bunaltacak'
İstanbul'daki vapurda ortalık karıştı: Bunlar misyoner
MEB'den milyonları ilgilendiren açıklama! Liselere kayıtlar nasıl olacak?
Canlı yayında göğüslerine bakmamak için kendileriyle mücadele ettiler!
AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum