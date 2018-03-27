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Emine Erdoğan'dan "okuma yazma seferberliği"ne davet

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 15:04 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan: - "1 Şubat'ta başlattığımız seferberliğe bugüne kadar 400 bin vatandaşımız başvurdu" - "Hedefimiz, ülkemizdeki 2,5 milyon okuma yazma bilmeyen sayısını sıfıra indirmek" - "Okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımızı, temel eğitimdeki bu son seferberliğe davet ediyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 1 Şubat'ta himayesinde başlatılan okuma yazma seferberliğine bugüne kadar 400 bin kişinin başvurduğunu bildirdi.

Emine Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından, himayesinde başlatılan okuma yazma seferberliğine ilişkin açıklamada bulundu.

Seferberliği 1 Şubat'ta başlattıklarını ve projenin devam ettiğini anımsatan Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugüne kadar 400 bin vatandaşımız başvurdu. İnşallah 8 haftanın sonunda okur yazar olacaklar. Hedefimiz, ülkemizdeki 2,5 milyon okuma yazma bilmeyen sayısını sıfıra indirmek ve yüzde 100 okur yazar bir toplum olmak.

Milli Eğitim Bakanlığımız, kampanya kapsamında Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden ulaşılabilecek mobil uygulamalar hazırlayarak, vatandaşlarımızın teknolojik imkanlarla okuma yazmayı öğrenmesi ve pekiştirmesi imkanını sağlamaktadır. Okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımızı, temel eğitimdeki bu son seferberliğe davet ediyorum."

Emine Erdoğan, paylaşımında, söz konusu "Oku Yaz" ismindeki mobil uygulamanın fotoğrafını da kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 1 Şubat Perşembe günü ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile "Tatlı Sert" programına Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevi'nden video konferans aracılığıyla katılmış ve okuma yazma seferberliğini başlatmıştı.

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