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Emine Erdoğan'dan Taşkent Sanat Galerisi ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 17:40 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Taşkent Sanat Galerisi'ni ziyaret etti

TAŞKENT (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Taşkent Sanat Galerisi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan ziyaretine eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Taşkent Sanat Galerisi'nde, "Özbekistan Sanatı Gelenekten Esinlenerek" adlı sergiyi gezdi.

Yetkililerden, sergide yer alan eserler hakkında bilgi alan Erdoğan, daha sonra yöresel kıyafetlerin sunulduğu defileyi izledi.

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emine erdoğan Özbekistan

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