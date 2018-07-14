HABER

Emine Erdoğan'dan "yerel tohuma" destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 13:59 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Yerel Tohum Buluşmaları Projesi kapsamında, Şanlıurfa'da ekilen ata tohumlarının ilk mahsullerini verdiğini, Twitter hesabından duyurdu - Emine Erdoğan: - "Genetik mirasımızın önemli unsurlarından olan ata tohumlarının, bu projeyle ülke geneline yayılmasını temenni ediyorum"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Yerel Tohum Buluşmaları Projesi kapsamında, Urfa'da ekilen ata tohumlarının ilk mahsullerini verdiğini Twitter hesabından duyurdu.

Emine Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, proje çerçevesinde, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Şanlıurfa Harran Talat Demirören Araştırma İstasyonu'na yaptığı ziyareti hatırlattı.

Şanlıurfa'daki araştırma istasyonunda toprakla buluşan ata tohumlarının ilk mahsullerini verdiğini belirten Emine Erdoğan, "Genetik mirasımızın önemli unsuru olan ata tohumlarının bu projeyle ülke geneline yayılmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, ilk mahsullerini veren ürünlerin fotoğraflarını da paylaştı.

PARTNERSıfır makyaj Şeyma!Sıfır makyaj Şeyma!
Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsızEski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız
Eritre ve Etiyopya arasındaki barış güçleniyorEritre ve Etiyopya arasındaki barış güçleniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emine Erdoğan'dan "yerel tohuma" destek TAGEM Urfa Harran Talat Demirören Araştırma İstasyonu Twitter Yerel Tohum Buluşmaları

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in İntizar'la ilişkisi velayet davasında ortaya çıktı!

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in İntizar'la ilişkisi velayet davasında ortaya çıktı!

Adnan Oktar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Polis villada kepçe ile kazı yaptı

Adnan Oktar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Polis villada kepçe ile kazı yaptı

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Adnan Oktar ve kedicikler ile ilgili iğrenç detay

Adnan Oktar ve kedicikler ile ilgili iğrenç detay

Doğa Rutkay ikizlerine kavuştu

Doğa Rutkay ikizlerine kavuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması! Tarih verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması! Tarih verdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Anadolu Ajansı duyurdu! Kırmızı bültenle aranan iki terörist peş peşe yakalandı

Anadolu Ajansı duyurdu! Kırmızı bültenle aranan iki terörist peş peşe yakalandı

15 Temmuz mesajları 2018: En anlamlı resimli 15 Temmuz mesajları

15 Temmuz mesajları 2018: En anlamlı resimli 15 Temmuz mesajları

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret kaç olacak? 'Yaş 25 bedel 15' iddiası

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret kaç olacak? 'Yaş 25 bedel 15' iddiası

TRT’de Fethullah Gülen skandalı! Ekranda görenler şoke oldu

TRT’de Fethullah Gülen skandalı! Ekranda görenler şoke oldu

Hayvan barınağında kahreden görüntü!

Hayvan barınağında kahreden görüntü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.