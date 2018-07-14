Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Yerel Tohum Buluşmaları Projesi kapsamında, Urfa'da ekilen ata tohumlarının ilk mahsullerini verdiğini Twitter hesabından duyurdu.
Emine Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, proje çerçevesinde, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Şanlıurfa Harran Talat Demirören Araştırma İstasyonu'na yaptığı ziyareti hatırlattı.
Şanlıurfa'daki araştırma istasyonunda toprakla buluşan ata tohumlarının ilk mahsullerini verdiğini belirten Emine Erdoğan, "Genetik mirasımızın önemli unsuru olan ata tohumlarının bu projeyle ülke geneline yayılmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.
Emine Erdoğan, ilk mahsullerini veren ürünlerin fotoğraflarını da paylaştı.
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