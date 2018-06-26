Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, madde bağımlılığıyla mücadelede önleme, koruma ve rehabilitasyon konusunda etkin çalışmalar yapan Yeşilayın ailelerin güvenle başvurabilecekleri bir adres olduğunu vurguladı.

Twitter'daki hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, sağlıklı bir gelecek için gençlerin uyuşturucudan korunmasını istedi.

Emine Erdoğan, "Önleme, koruma ve rehabilitasyon konusunda etkin çalışmalar yapan Yesilay, aileler için güvenle başvurabilecekleri bir adrestir. Madde bağımlılığı, tedbir almazsak geleceğimizi tehdit eden toplumsal bir sorundur." ifadelerini kullandı.

