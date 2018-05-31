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Emine Erdoğan'dan yetim çocuklara iftar daveti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 23:09 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla devlet koruması altındaki çocuklarla iftarda buluştu - Emine Erdoğan: - "İyi ve merhametli insan olmak çok önemli bir başarı kriteridir. Başkalarına benzemek yerine kendi karakterini çok iyi inşa eden, kendisiyle barışık, özgüvenli bireyler olmalısınız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yetim çocuklara hitaben, iyi ve merhametli insan olmanın çok önemli bir başarı kriteri olduğunu belirterek, başkalarına benzemek yerine kendi karakterini çok iyi inşa eden, kendisiyle barışık, özgüvenli bireyler olmalarını söyledi.

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kış Bahçesi'nde, "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla devlet koruması altındaki çocuklara iftar daveti verdi.

Burada çocuklara ve gençlere hitap eden Erdoğan, devletin güvenle sırtlarını dayayabilecekleri sağlam bir güç ve şefkat kucağı olduğunu ifade etti.

Eğitimin önemine değinen Emine Erdoğan, çocuk ve gençlere derslerini ciddiye alıp çok çalışmaları, en az bir yabancı dil öğrenmeleri tavsiyesinde bulundu.

Ayrıca iyi, merhametli insan olmanın da çok önemli bir başarı kriteri olduğuna işaret eden Erdoğan, başkalarına benzemek yerine kendi karakterini çok iyi inşa eden, kendisiyle barışık, özgüvenli bireyler olmalarını öğütledi.

Emine Erdoğan, çocukların ramazan ayını kutladı ve milletin evi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin onlara her zaman açık olduğunu, her şekilde ulaşabileceklerini söyledi.

- Pamuk şekeri ve patlamış mısır tezgahları kuruldu

İftara, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı personeli de çocuklarıyla katıldı.

Davette, çocuklar için pamuk şekeri ve patlamış mısır tezgahları kuruldu, balonlar dağıtıldı, Hacivat ve Karagöz gösterisi sunuldu.

Çocuklara yönelik özel menü hazırlanan iftarda, ilk kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldiklerini söyleyen çocuklar, çok mutlu olduklarını ifade etti.

"Dünya Yetimler Günü", 2014 yılından bu yana ramazan ayının 15'inci günü kutlanıyor.

İslam İşbirliği Teşkilatınca ilan edilen gün kapsamında, 57 üye İslam ülkesinde yetim çocuklarla ilgili farkındalık çalışmaları yapılıyor.

Emine Erdoğan'dan yetim çocuklara iftar daveti

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla devlet koruması altındaki çocuklarla iftarda buluştu - Emine Erdoğan: - "İyi ve merhametli insan olmak çok önemli bir başarı kriteridir. Başkalarına benzemek yeri

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Emine Erdoğan'dan yetim çocuklara iftar daveti

Emine Erdoğan'dan yetim çocuklara iftar daveti
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Emine Erdoğan'dan yetim çocuklara iftar daveti

Emine Erdoğan'dan yetim çocuklara iftar daveti
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Emine Erdoğan'dan yetim çocuklara iftar daveti
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Emine Erdoğan'dan yetim çocuklara iftar daveti

Emine Erdoğan'dan yetim çocuklara iftar daveti
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Emine Erdoğan'dan yetim çocuklara iftar daveti

Emine Erdoğan'dan yetim çocuklara iftar daveti
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Emine Erdoğan'dan yetim çocuklara iftar daveti

Emine Erdoğan'dan yetim çocuklara iftar daveti
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Emine Erdoğan'dan yetim çocuklara iftar daveti

Emine Erdoğan'dan yetim çocuklara iftar daveti
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Emine Erdoğan'dan yetim çocuklara iftar daveti

Emine Erdoğan'dan yetim çocuklara iftar daveti
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Emine Erdoğan'dan yetim çocuklara iftar daveti

Emine Erdoğan'dan yetim çocuklara iftar daveti
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Emine Erdoğan'dan yetim çocuklara iftar daveti

Emine Erdoğan'dan yetim çocuklara iftar daveti
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Emine Erdoğan'dan yetim çocuklara iftar daveti

Emine Erdoğan'dan yetim çocuklara iftar daveti
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Emine Erdoğan'dan yetim çocuklara iftar daveti

Emine Erdoğan'dan yetim çocuklara iftar daveti
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Emine Erdoğan'dan yetim çocuklara iftar daveti

Emine Erdoğan'dan yetim çocuklara iftar daveti
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Emine Erdoğan'dan yetim çocuklara iftar daveti

Emine Erdoğan'dan yetim çocuklara iftar daveti
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Emine Erdoğan'dan yetim çocuklara iftar daveti

Emine Erdoğan'dan yetim çocuklara iftar daveti
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Emine Erdoğan'dan yetim çocuklara iftar daveti

Emine Erdoğan'dan yetim çocuklara iftar daveti
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Emine Erdoğan'dan yetim çocuklara iftar daveti

Emine Erdoğan'dan yetim çocuklara iftar daveti
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Emine Erdoğan'dan yetim çocuklara iftar daveti

Emine Erdoğan'dan yetim çocuklara iftar daveti
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Emine Erdoğan'dan yetim çocuklara iftar daveti

Emine Erdoğan'dan yetim çocuklara iftar daveti
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Emine Erdoğan'dan yetim çocuklara iftar daveti

Emine Erdoğan'dan yetim çocuklara iftar daveti
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Emine Erdoğan'dan yetim çocuklara iftar daveti

Emine Erdoğan'dan yetim çocuklara iftar daveti
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Emine Erdoğan'dan yetim çocuklara iftar daveti

Emine Erdoğan'dan yetim çocuklara iftar daveti
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Emine Erdoğan'dan yetim çocuklara iftar daveti

Emine Erdoğan'dan yetim çocuklara iftar daveti
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Emine Erdoğan'dan yetim çocuklara iftar daveti

Emine Erdoğan'dan yetim çocuklara iftar daveti
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