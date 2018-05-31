Emine Erdoğan'dan yetim çocuklara iftar daveti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yetim çocuklara hitaben, iyi ve merhametli insan olmanın çok önemli bir başarı kriteri olduğunu belirterek, başkalarına benzemek yerine kendi karakterini çok iyi inşa eden, kendisiyle barışık, özgüvenli bireyler olmalarını söyledi.

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kış Bahçesi'nde, "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla devlet koruması altındaki çocuklara iftar daveti verdi.

Burada çocuklara ve gençlere hitap eden Erdoğan, devletin güvenle sırtlarını dayayabilecekleri sağlam bir güç ve şefkat kucağı olduğunu ifade etti.

Eğitimin önemine değinen Emine Erdoğan, çocuk ve gençlere derslerini ciddiye alıp çok çalışmaları, en az bir yabancı dil öğrenmeleri tavsiyesinde bulundu.

Ayrıca iyi, merhametli insan olmanın da çok önemli bir başarı kriteri olduğuna işaret eden Erdoğan, başkalarına benzemek yerine kendi karakterini çok iyi inşa eden, kendisiyle barışık, özgüvenli bireyler olmalarını öğütledi.

Emine Erdoğan, çocukların ramazan ayını kutladı ve milletin evi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin onlara her zaman açık olduğunu, her şekilde ulaşabileceklerini söyledi.