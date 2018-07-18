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Emine Erdoğan'ın diktiği fidelerin ürünleri hasat edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 11:18 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Şanlıurfa'da toprakla buluşturduğu, ata tohumlarından elde edilen biber fideleri ürün vermeye başladı - Emine Erdoğan Yerel Tohum Buluşmaları Projesi kapsamında, Şanlıurfa'da ekilen ata tohumlarının ilk mahsullerini verdiğini Twitter hesabından duyurmuştu - GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü İbrahim Halil Çetiner: - "Emine Erdoğan Hanımefendi kendi elleriyle ata tohumundan elde edilen biber fidelerinin dikimini yapmıştı. Bu biberler şimdi meyve vermeye başladı" - "Yeni hasadımızı da yaptık ve elde ettiğimiz biberleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gönderdik. Yine Emine Erdoğan'ın talebi doğrultusunda göndermeye devam edeceğiz"

MEHMET FATİH ASLAN - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Şanlıurfa'da diktiği, ata tohumlarından elde edilen biber fideleri ürün vermeye başladı.

Emine Erdoğan'ın "Yerel Tohum Buluşmaları" projesi kapsamında, nisan ayında ziyaret ettiği Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) bünyesindeki Harran Talat Demirören Araştırma İstasyonu'nda toprakla buluşturduğu fidelerden hasat edilen ürünler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gönderildi.

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü İbrahim Halil Çetiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, enstitülerine bağlı istasyonda düzenlenen Yerel Tohum Buluşmaları programına Emine Erdoğan'ın katıldığını anımsattı.

Programın sonunda Erdoğan'ın istasyonda incelemelerde bulunduğunu belirten Çetiner, "Bu sırada Emine Erdoğan Hanımefendi kendi elleriyle ata tohumundan elde edilen biberlerin dikimini yapmıştı. Bu biberler şimdi meyve vermeye başladı. Biz de bu biberlerin bir kısmını hasat ettik." dedi.

- "Ata tohumları korumaya alındı"

Çetiner, hasat edilen biberleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gönderdiklerini kaydederek, "Erdoğan'ın biberleri çok beğendiğini" öğrendiklerini aktardı.

Erdoğan'ın isteği üzerine ikinci hasadı gerçekleştirdiklerini dile getiren Çetiner, "Yeni hasadımızı da yaptık ve elde ettiğimiz biberleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gönderdik. Yine Emine Erdoğan'ın talebi doğrultusunda göndermeye devam edeceğiz. Ayrıca enstitü olarak burada ata tohumlarımızı korumaya aldık ve yetiştirilen ürünlerden tohum elde etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Yerel Tohum Buluşmaları Projesi kapsamında, Şanlıurfa'da ekilen ata tohumlarının ilk mahsullerini verdiğini Twitter hesabından duyurmuştu.

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