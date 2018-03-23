HABER

Emine Erdoğan'ın Regaip Kandili mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 00:13 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan: - "Tüm İslam aleminin Regaib gecesini ve üç aylarını tebrik ediyor, hayırlısıyla ramazana ulaşmayı diliyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Tüm İslam aleminin Regaib gecesini ve üç aylarını tebrik ediyor, hayırlısıyla ramazana ulaşmayı diliyorum." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, Regaip Kandilini kutladı.

Erdoğan, paylaşımında, şunları kaydetti:

"Tüm İslam aleminin Regaib gecesini ve üç aylarını tebrik ediyor, hayırlısıyla ramazana ulaşmayı diliyorum."

Eve geç gelen kızının dudaklarını kestiEve geç gelen kızının dudaklarını kesti
Özel halk otobüsünde mastürbasyon skandalı! Özel halk otobüsünde mastürbasyon skandalı!
İstanbul'daki lüks sitede akılalmaz olay! Arabasını gören koştu ama...İstanbul'daki lüks sitede akılalmaz olay! Arabasını gören koştu ama...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emine Erdoğan'ın Regaip Kandili mesajı Regaib Kandili

En Çok Okunan Haberler

Sıla Şahin’in çıplak fotoğrafları çalındı

Sıla Şahin’in çıplak fotoğrafları çalındı

Meteoroloji bu gece için uyarmıştı! NASA uydusu görüntüledi, Türkiye'ye geliyor

Meteoroloji bu gece için uyarmıştı! NASA uydusu görüntüledi, Türkiye'ye geliyor

Dünya diken üstünde! Trump 'savaş'ın fitilini ateşledi

Dünya diken üstünde! Trump 'savaş'ın fitilini ateşledi

Nevşehir'de askeri uçak düştü!

Nevşehir'de askeri uçak düştü!

Sedat Peker, ÖSO'ya arazi araçları yolladı

Sedat Peker, ÖSO'ya arazi araçları yolladı

Medyadaki tarihi satış sonrası Aydın Doğan'dan ilk mesaj!

Medyadaki tarihi satış sonrası Aydın Doğan'dan ilk mesaj!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çiftlik Bank'ta flaş gelişme! Tutuklandılar

Çiftlik Bank'ta flaş gelişme! Tutuklandılar

15 milyonluk vurgun: Program sonrası gözaltı!

15 milyonluk vurgun: Program sonrası gözaltı!

Nevşehir'de askeri uçak düştü!

Nevşehir'de askeri uçak düştü!

Süper Loto sonuçları 22 Mart: İşte haftanın sayıları! Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto sonuçları 22 Mart: İşte haftanın sayıları! Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları

Üniversitede polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı

Üniversitede polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı

İstanbul trafiğinde şok! Alev alev yandı!

İstanbul trafiğinde şok! Alev alev yandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.