Emine Erdoğan'ın Regaip Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Tüm İslam aleminin Regaib gecesini ve üç aylarını tebrik ediyor, hayırlısıyla ramazana ulaşmayı diliyorum." ifadesini kullandı.
Emine Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, Regaip Kandilini kutladı.
Erdoğan, paylaşımında, şunları kaydetti:
"Tüm İslam aleminin Regaib gecesini ve üç aylarını tebrik ediyor, hayırlısıyla ramazana ulaşmayı diliyorum."
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