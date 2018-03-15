Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleşen "Sıfır Atık" çağrısına iş, sanat ve siyaset dünyasındaki kadınlar tam destek verdi. Emine Erdoğan, çevre duyarlılığı projesi olan ve kendisinin himayesinde yürütülen "Sıfır Atık" özel temasıyla bir davet düzenledi. Davet sonrası projeye desteklerini açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu, "Sıfır Atık" projesine bakanlık olarak ilk günden itibaren dahil olduklarını belirten. Proje kapsamında oluşturulan kriterleri bakanlık İŞKUR ve SGK olarak sağladıklarını, bu kriterleri 81 ildeki tüm bağlı birimlerine duyurularla bildirdiklerini anımsatan Sarıeroğlu, "Bu sürece güçlü şekilde bakanlık olarak katkı vereceğiz. Bizden sonraki kuşaklara yaşanabilir bir Türkiye ve dünya bırakmak adına gerçekleştireceğimiz çalışmaların çok önemli olduğuna inanıyoruz." dedi. Sarıeroğlu, başta kağıt ve cam konusu olmak üzere bunların ayrı ayrı toplatılıp, ayrıştırılması ve geri dönüşüm süreçlerinin sağlanmasıyla ilgili bakanlıkta çalışmaların bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Benim en önem verdiğim konu kompost gübre yapılması. Bakanlıkta özellikle gıdalarla alakalı fazla israf olmaması adına, toplanılan ürünler bir makineden geçirilerek kompost gübre haline getirilecek. Bahçemizde de bunları artık kullanmaya başlayacağız." Demsa Group Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Demet Sabancı Çetindoğan, bu tarz davetlerin çok verimli olduğunu çünkü yaşanılan dünya için çevreye duyarlı olunması gerektiğini bildirdi. Sıfır Atık projesinin çok değerli olduğunu vurgulayan Çetindoğan, "Ekonomiye çok büyük katkısı olacak. Bizler de hem iş yerlerimizde hem de çalıştığımız sosyal sorumluluk projelerinde mutlaka bunları değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu tip projeleri hep birlikte ele alırsak daha anlamlı ve yaygın olacağını düşünüyoruz. Burada bugün bunun sunumu ve başlangıcı oldu. Eminim önümüzdeki dönemde bunun faydalarını birlikte görmüş olacağız." diye konuştu. Doğan TV Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkan Yardımcısı Arzuhan Doğan Yalçındağ da çevre kirliliğine birçok nedenden dolayı yeterince duyarlı olunamadığını aktardı.

"Sıfır Atık" projesini çok önemsediğinin altını çizen Yalçındağ, "Böyle projelerin yapılması, sık sık dile getirilmesi toplumda farkındalığa neden oluyor. Her birimiz hem birey olarak hem de şirketlerimizde örgütsel olarak bu konuya duyarlı olmalıyız ve çaba sarf etmeliyiz." ifadesini kullandı. - "İl, ilçe ve mahalle teşkilatlarımızda başlatacağız" AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, kadın kolları olarak bu konuda öncü olmak istediklerini belirtti. Emine Erdoğan ile yaptıkları görüşmeler sonrasında, bu çalışmanın geniş kitlelere yayılması için kadın kollarının öncü olmak istediklerini söylediklerini aktaran Çam, şöyle dedi: "Kendileri de himaye edeceklerini söylediler. 81 il başkanımızla çalışmalarımız devam ediyor. Kendilerinin başkanlığında yapacağımız ilk toplantının ardından kadınlar bu işi sahiplenirse toplumumuzda yayılmasının çok daha kolay olacağını düşünüyoruz. Çünkü evden başlıyor bu atıkların değerlendirilmesi. İl, ilçe ve mahalle teşkilatlarımızda başlatarak önce evden başlayacağımız çalışmayla daha sonra geniş kitlelere yayarak profesyonel anlamda da çalışmalarımıza devam ettireceğiz."