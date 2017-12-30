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EMİNÖNÜ'NDE YILBAŞI ALIŞVERİŞİ

GÜNCEL HABERLERİ | 30.12.2017 14:33 | Son Güncelleme 23 dakika önce

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Yeni yıla bir gün kala Eminönü'nde yılbaşı alışverişi yoğunluğu yaşandı. Yeni yıl alışverişi için Eminönü'nü tercih edenlerin en çok kuruyemiş aldığı görüldü. Bazıları ise yılbaşı gecesi için süs, maske ve şapka aldı.

Görüntü Dökümü:

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- Alışverişe yapanların görüntüsü

- Kuruyemiş alanların görüntüsü

- Peynir alanların görüntüsü

- Yılbaşı süsü alanların görüntüsü

- Detaylar

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