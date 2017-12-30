EMİNÖNÜ'NDE YILBAŞI ALIŞVERİŞİ

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA
Yeni yıla bir gün kala Eminönü'nde yılbaşı alışverişi yoğunluğu yaşandı. Yeni yıl alışverişi için Eminönü'nü tercih edenlerin en çok kuruyemiş aldığı görüldü. Bazıları ise yılbaşı gecesi için süs, maske ve şapka aldı.
Görüntü Dökümü:
----------------------
- Alışverişe yapanların görüntüsü
- Kuruyemiş alanların görüntüsü
- Peynir alanların görüntüsü
- Yılbaşı süsü alanların görüntüsü
- Detaylar
Aile Bakanı Kaya’ya destek veren Türklere 10 ay sonra dava açıldı
Kılıçdaroğlu'ndan zehir zemberek açıklama: Derhal istifa etsinler!
Günün en iğrenç haberi! Babanın öz kızına yaptıkları kan dondurdu!
Barzani ve Bağdat yönetiminden maaşlar için ilk adım
Bomba iddia! Erdoğan'ın üzülmesinin sebebi...
Sümela Manastırı'nda yeni bulunan şapel ilk kez görüntülendi
Hırsızlardan ilginç taktik! Yüzünde ayakkabı boyasıyla yakalandı
En son 300 yıl önce olmuştu... Yine geliyor!
Liselere Geçiş Sınavı ne zaman yapılacak? Tarih ve saati belli oldu
Afganistan'ın asker kadınları Türkiye'de
Anneleri bile şoke oldu! Sadece 5 ayda...
Az su tüketimi böbreklerde taş oluşmasına neden oluyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum