Emir Akal Türkiye birincisi

Özel Bilge Koleji 8. Sınıf öğrencisi Emir Akal Türkiye Okullar arası Yıldızlar Kategorisinde ESKRİM EPE Branşında Türkiye Birincisi oldu.

Erzurum Birincisi olarak Nevşehir’de Erzurum’u temsil eden Akal, tüm rakiplerini eleyerek Türkiye Şampiyonu oldu.

Emir Akal zorlu müsabakalar neticesinde Okulunu ve Erzurum’u gururla temsil etmenin haklı gururunu yaşadığını ifade ettti. Zorlu bir çalışma süreci sonrası Türkiye Birinciliğinin geldiğini bu başarıda ailesinin çok özverili olduğu ve kendisini sürekli destekledğini ifade eden Akal; ailesine , okulu Özel Bilge Koleji’ne ve üzerinde çok büyük emeklerinin olduğunu ifade ettiği hocaları, M. Ali Dayanç ve Nevzat Dumaoğlu’na teşekkür ettiğini ifade etti,

Emir Akal’ın Babası Mustafa Akal, öğrencisinden Erzurum ve okulunu çok iyi temsil ettiği için gurur duyduğunu Emir’i spor yaşamında her zaman dersteklediklerini ve desteklemeye devam edeceklerini, ifade etti.

Özel Bilge Koleji Kurucu Müdürü Abdullah Samanci, Öğrencilerini tebrik ettiğini sporcu gençliğin ülkemizin geleceği olduğuna inancının tam olduğunu onun için sporu ve sporcu gençliği her zaman desteklediklerini ve bu desteklerine devam edeceklerini ifade edererek Emir Akal’in bize böyle bir başarı kazandırmasından dolayı kendisine ailesine ve antrenörlerine teşekkür ettiğini ifade ettti.