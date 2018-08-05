"Emlak Bankası, sektöre ve ekonomiye büyük kazanımlar sağlayacak"

Sektör temsilcileri, uzun zamandır dillendirdikleri ve talep ettikleri bu gelişmenin hem sektöre ve hem de ekonomiye büyük kazanımlar sağlayacağını dile getiriyor.

Erdoğan, "Konut, arsa ve gayrimenkul ağırlıklı çalışacak şekilde Emlak Bankasını tekrar faaliyete geçirmeye yönelik başvuruları gerçekleştiriyoruz. İmar barışı kapsamında 13 milyon kayıtsız yapıyla ilgili işlemleri tamamlıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Emlak Bankasının 16 yıl sonra yeniden açılacak olmasının büyük önem taşıdığını belirten sektör temsilcileri, bu sayede başta inşaat ve gayrimenkul sektörü olmak üzere Türk ekonomisinin kazançlı çıkacağı görüşünde.

Firmaların, sektörün ihtiyacına göre konut, ofis veya dükkanını iyi bir indirimle banka fonuna satabilmesi gerektiğine dikkati çeken Durbakayım, konut üreticilerinin sahip olduğu gayrimenkulleri bu bankaya teminat olarak verip düşük maliyetli kredi kullanabilmesi gerektiğini vurguladı.

Durbakayım, "Belirli bir süre sonra bunu elden çıkaran banka, hem sektörün finansman teminine hem de konut kredileri veya mortgage'a imkan sağlamış olur. Diğer taraftan erişilebilir konut üretimi için potansiyel arsa geliştirilmesi konusunda da sektöre destek verebilir. Bankanın yapabileceği bir önemli faaliyet ise konut üretici ile arsa sahibinin birlikte geliştirecekleri projelerde fizibilite hazırlayıp rapor sunması olacaktır." şeklinde konuştu.

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Feyzullah Yetgin, program kapsamında gayrimenkul sektörüne ilişkin çok değerli projelerin açıklandığını belirterek, "Konut, arsa ve gayrimenkul ağırlıklı çalışacak şekilde Emlak Bankasının tekrar faaliyete geçirilecek olmasını son derece isabetli bir karar olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.