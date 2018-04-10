Emlak Konut GYO'dan 1. çeyrek satış açıklaması

İSTANBUL (AA) - Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), şirket tarafından geliştirilen projelerde, 1 Ocak-31 Mart 2018 tarihleri itibarıyla, toplamda 1 milyar 54 milyon 232 bin 727,30 TL (KDV Hariç) değerinde, 983 adet bağımsız bölümün satışının tamamlandığını, bu satışların toplamda 130 milyon 838 bin 664 TL (KDV Hariç) değerindeki, 154 adetinin yabancı ülke vatandaşlarına gerçekleştirildiğini duyurdu.
Emlak Konut GYO tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimiz tarafından geliştirilen projelerde, 1 Ocak-31 Mart 2018 tarihleri itibariyle, toplamda 1 milyar 54 milyon 232 bin 727,30 TL (KDV Hariç) değerinde, 983 adet bağımsız bölümün satışı (ön satışlar dahil) gerçekleştirilmiştir. Bu satışların toplamda 130 milyon 838 bin 664 TL (KDV Hariç) değerindeki, 154 adeti yabancı ülke vatandaşlarına gerçekleştirilmiştir." denildi.
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın çağrısına yanıt: Er meydanını tespit et, gelmeyen şerefsizdir
2 erkeğin sır intiharı! Polis kanlar içinde buldu
Suudi Prens'e Fransa'da porno şoku! Sahnelerden fotoğraf da var
Hakkari Dağlıca'dan kahreden şehit haberi!
Yerküredeki göç tarihini değiştirecek 85 bin yıllık keşif!
Gündemi sarsan iddia: Suriye'yi Kıbrıs Rum Kesimi'nden vuracak
AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi
Genç kadını canlı canlı mumyaladılar!
Kanser artık ürkütmüyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor
Yalıda inceleme başladı... İşte ilk tespitler
Suriye’nin BM Temsilcisi'nden skandal iddia: Türkiye teröristlere kimyasal silah sağlıyor
Apple'ın yeni bombası işte böyle olacak!
Ne iPhone X ne Galaxy S9: Huawei Mate 20 AnTuTu’yu salladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum