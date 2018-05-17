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Emlak kralının vasiyetnamesi ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 07:09 | Son Güncelleme

İzmir'in Seferihisar ilçesinde emlak zengini olan, ilçenin belediye eski başkanı Hamit Nişancı'nın babası Turgay Nişancı'nın 83 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından açılan vasiyetnamesi Nişancı ailesini şoke etti.

Emlak kralının vasiyetnamesi ortaya çıktı

Turgay Nişancı, vasiyetinde, eşi Gülseren Nişancı ile ikisi kız 4 evladına arsa, tarla, bağ, bahçe, çiftlik evi ve mandıra olmak üzere değeri 500 milyon lirayı bulan 34 adet tanışmaz bıraktı ama her bir varisin, mirastan kendi payına düşen miktarın yarısını, büyük oğlu Hamit Nişancı'ya vermesini istedi. Taksicilik yapan ve açtığı babalık davası sonrası 44 yıl sonra DNA testi ile Turgay Nişancı'nın oğlu olduğunu kanıtlayan mirasçılardan Recep Nişancı ise, vasiyetnameye itiraz etmeyi düşündüğünü söyledi.

EVLENME VAADİ İLE KANDIRDI

Yeni Asır'da yer alan habere göre, Turgay Nişancı, geçen Mart ayında vefat etti. Turgay Nişancı'nın 1964 yılında annesi M.S.yi evlenme vaadi ile kandırdığını ve Turgay Nişancı'nın gerçek babası olduğunu iddia eden Recep Nişancı, 44 yıl sonra açtığı babalık davasını kazandı ve zengin işadamının yasal mirasçısı oldu.

EN BÜYÜK PAYI EN BÜYÜK OĞLU ALDI

Recep Nişancı mahkeme kararları sonrası babasına kavuşmanın hayalini kurarken, aniden ölen Turgay Nişancı'nın 2016 yılında bir vasiyet hazırladığı ortaya çıktı. Turgay Nişancı'nın ölümünün ardından ilk kez ulaşılan vasiyetnameye göre yaşlı adamın 500 milyon liraya yakın Seferihisar'daki 34 adet taşınmaz gayrimenkulünü eşi Gülseren Nişancı, oğulları Hamit ve Recep ile diğer iki kızına bıraktığı öğrenildi. Nişancı'nın mal varlığının 10 milyonluk kısmının ölmeden önce bankalara para karşılığı ipotek edildiği de ortaya çıktı. Vasiyetnamedeki en dikkat çeken nokta ise yaşlı adamın gayrimenkullerini bıraktığı ailesindeki 5 mirasçısından, her bir varisin kendi payına düşen miktarın yarısını büyük oğlu Hamit Nişancı'ya vermesini istemesi oldu.

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Anahtar Kelimeler:
izmir Seferihisar turgay nişancı emlak

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