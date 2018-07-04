HABER

Emniyet aileleri çocukları konusunda uyardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 00:49 | Son Güncelleme

Emniyet aileleri çocukları konusunda uyardı

Emniyet Genel Müdürlüğü son dönemde kayıp çocuk vakalarının artması nedeniyle anne ve babaları uyardı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından "Anne ve Babalar Dikkat" başlığı adı altında yapılan paylaşımda, çocukların kendilerini koruyabilmesi için ailelerin yapması gerekenlere dikkat çekildi.

Paylaşımda, ailelere çocuğun tanımadığı kişilerle fiziksel temas kurmasına izin verilmemesi, çocuğun tanımadığı kişilerden uzak durması, tanımadığı bir kişi tarafından vücuduna dokunulduğunda nasıl tepki vermesinin öğretilmesi gerektiği bildirildi.

Ailelerin, çocuğun internet ortamında görüştüğü kişilere dikkat etmesi uyarısında bulunulan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Çocuğunuzun adını her yere yazmayın. Çocuğunuzun fotoğraflarını ismiyle birlikte sürekli sosyal medyada paylaşmayın. Telefon numaranızı ve acil ihbar hatlarını (155-156-112) ezberletin. Çocuğunuzun tanımadığı kişilerin arabalarından uzak durması gerektiğini ve gelebilecek tehlikelere karşı arabanın gittiği yönün tersi istikametinde koşmasını öğretin. Çocuğunuz kaybolduğunda güvenlik güçlerinden yardım istemesi gerektiğini öğretin. Çocuğunuz için acil durumlar karşısında gizli bir kod icat ederek "anne ve babamın adı ne?, aile şifremizi söyle ?" diye sormasını isteyin. GPS sayesinde ve çeşitli mobil konum uygulamaları ile çocuğunuzun nerede olduğunu öğrenin ve şarjının ne kadar kaldığını takip edin. Kendini tehlikede hissettiği anda "Ben onu tanımıyorum!" diye bağırmayı öğretin. Tanımadığı kişilerle asansöre binmemesi gerektiğini söyleyin."

PARTNERBodrum'un ateşini yükseltti!Bodrum'un ateşini yükseltti!
Bursa emniyetinde 4 yeni terfiBursa emniyetinde 4 yeni terfi
Eylül Yağlıkara cinayetinde katil zanlısının annesi de tutuklandıEylül Yağlıkara cinayetinde katil zanlısının annesi de tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emniyet Genel Müdürlüğü

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının joker kullandığı soru şoke etti

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının joker kullandığı soru şoke etti

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

Muharrem İnce'nin açıklaması sonrası CHP'liler Kılıçdaroğlu'na karşı harekete geçti

Muharrem İnce'nin açıklaması sonrası CHP'liler Kılıçdaroğlu'na karşı harekete geçti

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığından son dakika Leyla Aydemir açıklaması: Haberler gerçeği yansıtmamaktadır

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığından son dakika Leyla Aydemir açıklaması: Haberler gerçeği yansıtmamaktadır

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'de tartışma yaratan faturalar ortaya çıktı! Sosyal medya sallandı

CHP'de tartışma yaratan faturalar ortaya çıktı! Sosyal medya sallandı

Emniyet'ten anne ve babalara uyarı

Emniyet'ten anne ve babalara uyarı

Eylül Yağlıkara cinayetinde katil zanlısının annesi de tutuklandı

Eylül Yağlıkara cinayetinde katil zanlısının annesi de tutuklandı

Erzincan'dan acı haber geldi! Astsubay'ın şüpheli ölümü!

Erzincan'dan acı haber geldi! Astsubay'ın şüpheli ölümü!

Melih Gökçek'in idam anketine rekor katılım! İşte sonuçlar...

Melih Gökçek'in idam anketine rekor katılım! İşte sonuçlar...

FOX Ana Haber'i sunan Gülbin Tosun'dan kırmızı kart gafı

FOX Ana Haber'i sunan Gülbin Tosun'dan kırmızı kart gafı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.