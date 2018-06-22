Emniyet amirine FETÖ'den hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçlamasıyla yargılanan eski emniyet amiri Samet Akyıldız, 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşmasına sanık Akyıldız ve avukatı katıldı.
Savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapan Akyıldız, FETÖ üyesi olmadığını, yargılama aşamasında suçsuz olduğunun ortaya çıktığını belirterek, beraatini istedi.
Sanık avukatının savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Akyıldız'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
Hükümle birlikte sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmedildi.
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