Emniyet Genel Müdür Vekili Gülveren yardımsever polisi kabul etti

Emniyet Genel Müdür Vekili Erhan Gülveren, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi sırasında, annesi rahatsızlanan vatandaşın eskortluk yaparak hastaneye ulaşmasını sağlayan polis memuru Vahyettin Gün'ü makamında kabul etti.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Gülveren'in, Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli yardımsever polis memurunun davranışını takdir ederek, görevinde başarılar dilediği belirtildi.

Açıklamada, polis memuru Gün'ün, seçim sonuçları açıklandıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne giden ve bu sırada annesinin rahatsızlandığını öğrenerek kendisinden yardım isteyen bir vatandaşa motosikletiyle eskortluk yaparak hastaneye yetişmesini sağladığı kaydedildi.

