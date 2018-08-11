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Emniyet Genel Müdürlüğü 2 bin 500 polis alacak! İşte PMYO 2018 yılı polis alımı için başvuru şartları!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 16:15 | Son Güncelleme

Polis Akademisi Başkanlığı, bünyesine lise mezunu polis alımı yapacağını duyurdu. Resmi internet sitesi üzerinden ilan yayımlayan Polis Akademisi, alımların 2 bin 250 erkek, 250 kadın olmak üzere toplam 2 bin 500 kişi olarak yapılacağını açıkladı. Peki, PMYO polis alımı başvurusu nasıl yapılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Emniyet Genel Müdürlüğü 2 bin 500 polis alacak! İşte PMYO 2018 yılı polis alımı için başvuru şartları!

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı PMYO'lara 2 bin 250'si erkek olmak üzere 2 bin 500 polis memuru adayı alımı gerçekleştirilecek.

Alımlara ilişkin ön başvurular, Akademinin "www.pa.edu.tr" adresinden yapılacak.

27 YAŞINI DOLDURMAMIŞ OLMAK GEREKİYOR

Adaylarda aranacak şartlardan bazıları şöyle:

"T.C. vatandaşı olmak, lise ve dengi okul mezunu olmak, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, 1 Ekim 2018 itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 Aralık 2018 itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak, 2018 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az 260.000 ham taban puan almış olmak (Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocuklarından TYT puan türünden en az 150.000 ham taban puan almış olmak şartı aranacak.)"

GİDERLER DEVLET TARAFINDAN KARŞILANACAK

Öğrencilerin yemek, barınma ve sağlık giderleri, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacak.

Eğitim sonunda başarılı olanlar, polis memuru olarak göreve başlayacak.

Sınava giriş koşulları, sınav takvimi ve diğer hususlar, Akademinin internet sitesinden ilan edilecek. (AA)

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