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Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığına Sabit Akın Zaimoğlu getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 22:43 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki 13 daire başkanının da bulunduğu 40 üst düzey emniyet müdürü de “güvenlik ataşesi” olarak yurtdışı görevlere atandı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığına Sabit Akın Zaimoğlu getirildi .

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığına Sabit Akın Zaimoğlu getirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığına, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu getirildi.

Siber Suçlar Daire Başkanlığı’na ise aynı dairenin Başkan yardımcısı Erdal Çetinkaya atandı.

SABİT AKIN ZAİMOĞLU KİMDİR?

1988 yılında Polis Koleji’nden, 1992 yılında Polis Akademisi’nden mezun olan Zaimoğlu, İstihbarat Daire Başkanlığında, Bursa, Diyarbakır, Konya, Adana illerinde ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığında istihbarat, özel güvenlik, çocuk şube ve asayiş birimlerinde değişik rütbelerde görev yapmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Hollanda, Malta, Çin, İran ve Birleşik Arap Emirliklerinde çeşitli inceleme ve görevlerde bulunmuştur.

Yeraltı Yıkıcı Faaliyetler İle Mücadele, Basic Intelligence (Temel İstihbarat), Lider Yöneticilik, Değişim ve Sürekli Gelişim Stratejileri, Yaşam Koçluğu, Orta Kademe ve Yüksek Kademe Yöneticilik alanlarında eğitim ve deneyim sahibi olan daire başkanımız Teknik Takip, Lider Yöneticilik ve Durum Eğitimi alanlarında uluslararası eğiticilik tecrübesine sahiptir.

Yakın Çağ Tarihi alanında yüksek lisansını tamamlamış olan Zaimoğlu, aynı bölümde doktorasına devam etmektedir.

Meslek hayatı boyunca başarılı çalışmalarından dolayı çeşitli zamanlarda İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Valilik Makamlarınca çok sayıda taltif ve takdirname belgeleri ile ödüllendirilmiştir.

Memleketi Erzurum olan Zaimoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.

PARTNERDoktor 'ya diyet ya ölüm' dedi öyle bir zayıfladı ki şimdi...Doktor 'ya diyet ya ölüm' dedi öyle bir zayıfladı ki şimdi...
"İstiyoruz ki Kudüs'te barış olsun"
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Anahtar Kelimeler:
Sabit Akın Zaimoğlu Emniyet istihbarat

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Her şey güzel de sanki biraz yapmacık gibi yani yapma bebek gibi saçları sarı gözleri mavi uzun saçlı ince bedenli bebekler çocukların çok sevdikleri arasındadır bu daire başkanının eğitimine bakılırsa çok artıları var gibi ama umarım yapma değildir... hatta erzurumlu olmasını çok manidar buluyorum şu nedenle bir gün belli mi olur mhp lideri erzurumlu olduğu için bu başkanımıza da fetö de erzurumlu diye bir yakıştırmada bulunabilir aman dikkatli olmak lazım yine de sn başkanın yeni görevi kendisine ve memleketimize hayırlı uğurlu olsun
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