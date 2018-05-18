Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığına Sabit Akın Zaimoğlu getirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığına, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu getirildi.
Siber Suçlar Daire Başkanlığı’na ise aynı dairenin Başkan yardımcısı Erdal Çetinkaya atandı.
1988 yılında Polis Koleji’nden, 1992 yılında Polis Akademisi’nden mezun olan Zaimoğlu, İstihbarat Daire Başkanlığında, Bursa, Diyarbakır, Konya, Adana illerinde ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığında istihbarat, özel güvenlik, çocuk şube ve asayiş birimlerinde değişik rütbelerde görev yapmıştır.
Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Hollanda, Malta, Çin, İran ve Birleşik Arap Emirliklerinde çeşitli inceleme ve görevlerde bulunmuştur.
Yeraltı Yıkıcı Faaliyetler İle Mücadele, Basic Intelligence (Temel İstihbarat), Lider Yöneticilik, Değişim ve Sürekli Gelişim Stratejileri, Yaşam Koçluğu, Orta Kademe ve Yüksek Kademe Yöneticilik alanlarında eğitim ve deneyim sahibi olan daire başkanımız Teknik Takip, Lider Yöneticilik ve Durum Eğitimi alanlarında uluslararası eğiticilik tecrübesine sahiptir.
Yakın Çağ Tarihi alanında yüksek lisansını tamamlamış olan Zaimoğlu, aynı bölümde doktorasına devam etmektedir.
Meslek hayatı boyunca başarılı çalışmalarından dolayı çeşitli zamanlarda İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Valilik Makamlarınca çok sayıda taltif ve takdirname belgeleri ile ödüllendirilmiştir.
Memleketi Erzurum olan Zaimoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.
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