Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Celal Uzunkaya atandı!

Celal Uzunkaya, 1958 yılında Samsun'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı ilde tamamladıktan sonra; 1975 yılında Polis Koleji'ni, 1978 yılında da Polis Akademisi'ni birinciliklerle bitirdi. 1978 yılında ilk görev yeri olan Trabzon'da Komiser Yardımcısı olarak Siyasi Şube Müdürlüğü'nde göreve başladı ve 1982 yılına kadar bu görevde çalıştı.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında, "Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın kararı ile Emniyet Genel Müdürlüğüne Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci ve 3'üncü maddeleri uyarınca Celal Uzunkaya atanmıştır” denildi.

1997 yılında Bursa'da Asayiş Şube Müdürlüğü ve 2001 yılına kadar da aynı ilde Trafik Hizmetlerinden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığı yaptı.

30 Haziran 2001'de 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne terfi edip , APK Uzmanlığı ve Polis Başmüfettişliği görevlerini başarı ile ifa etti.

2003-2007 yılları arasında Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü yapmıştır.

2007-2010 yılları arasında da Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunduktan sonra 2010 yılında görevinden alınarak, 3,5 yıllık adli yargılama neticesinde; 12.02.2014 tarihinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne atanmış ve İzmir'de ifa ettiği yaklaşık 33 aylık görevine müteakip, İçişleri Bakanlığının 26.10.2016 tarihli Kararnamesiyle Antalya İl Emniyet Müdürü olarak görevlendirilmiştir.

Celal Uzunkaya; meslek içi pek çok kurs, seminer ve toplantılar dışında 1986-1988 ve 1991 yıllarında değişik sürelerle ABD ve Federal Almanya'da istihbarat, terörle mücadele, kaçakçılık ve yabancı dil kurs ve eğitimlerine katıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden ve çalıştığı İl Valilikleri ile Sıkıyönetim Komutanlıkları ve Emniyet Müdürlükleri'nden pek çok taltif, takdir ve teşekkür belgeleri bulunuyor. Antalya İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya iyi derecede Almanca bilmektedir. Eski Antalya Emniyet Müdürü Uzunkaya evli, 3 çocuk ve 6 torunu vardır.



